Fenerbahçe bir fırsatı daha değerlendiremedi

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda baskılı bir oyun ortaya koyamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda baskılı bir performans sergileyen ve oyunu rakip yarı alana yıkan sarı-lacivertliler, uzun süre baskıyı skora dönüştüremedi. Maçın 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90+11. dakikada Jim Allevinah'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada 2 puan kaybetti ve puanını 53'e çıkararak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Asensio, kariyer rekorunu kırdı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, kariyer rekorunu kırdı.

Sezon başından beri göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Asensio, kariyerinde daha önce en çok gol kaydettiği sezonu 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla 10 gol atarak yaşamıştı.

Asensio, Kasımpaşa ağlarına 90+5. dakikada attığı golle bu sezonki 11. golüne ulaşarak rekorunu kırdı.

Sakatlanan Çağlar, maçı tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 23. dakikasında sağ üst arka adalesini tutan Çağlar, teknik heyete bakarak değişiklik istedi.

Maça bir süre devam eden Çağlar için 25. dakikada saha içinde tedavi uygulandı.

Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen tecrübeli savunmacı, 27. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Oosterwolde sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 25 ve 28. dakikalarında kasık bölgesini tutarak değişiklik işaret eden Oosterwolde, bir süre daha kendini iyi hissederek oyuna devam etti.

Maçın 38. dakikasında oyuna devam edemeyen ve kendini yere bırakan Oosterwolde, 40. dakikada yerini N'Golo Kante'ye bıraktı.

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Yapılan ortalardan çok gol yiyoruz

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, çalışmalarına rağmen ortalardan çok gol yediklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, rakiplerinin orta açmasına daha az müsade etmeleri gerektiğini belirtti.

Son dakikalarda yedikleri golde rakip kalecinin diyagonal bir pas attığını hatırlatan Tedesco, "Bizim problemimiz bu. Yapılan ortalardan çok gol yiyoruz. Çok fazla gol yiyoruz ortalardan. Biz bunu konuşuyoruz, çalışıyoruz ama sahaya gelince bunu yapamıyoruz. Her ortayı durdurmak tabi kolay değil ama ortayı engellemek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Yazık oldu bugünkü sonuç ama işin gerçeği bu. Problem ortayı yaptırmamız oldu." diye konuştu.

İkinci yarıya başlarken kendilerini değişiklik yapmak zorunda hissettiklerini anlatan Tedesco, şöyle devam etti:

"Bizim ilk başta yaptığımız plan ikinci yarıya başlarken Talisca ve Nene'yi birlikte oynatmaktı. İkinci yarıya başlarken sistem değiştirmek zorunda kaldık. İki forvet olarak kendileriyle oynamak istedik. Devrede 2 değişiklik hakkımızı kullanmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu şekilde karar vermek zoırunda kaldık. Oyuncu değişikliklerini erken kullanmak, istediğimiz değişiklikleri yapamamamıza neden oldu. Baştaki fikrimiz Kerem'i son bölümde oyuna sokmaktı ama değişiklik hakkınız dolduğunda sizler için kolay olmuyor."

Takımda birçok sakat oyuncu olduğunu aktaran Tedesco, "Çağlar ve Oosterwolde bir süre olmayacak. Ederson ve Talisca'nın da sakatlıkları var. İçinde bulunduğumuz durum bu ama yapmamız gereken mevcut koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmak. Milli araya kadar çözüm bulmamız ve puanlar almamız gerekiyor. Oyuncularıma da söyledim, saklanamayız. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz dedim oyuncularıma. Hayal kırıklığı normal ama oyuncularıma şunu söyledim kafamızı kuma gömmememiz gerekiyor. Ben trenin lokomotifi olarak bu gücü oyuncularıma vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Tedesco, şunları kaydetti:

"Şu an 6-7 sakatımız olabilir ama bizler için fark etmez. Bu işimizin bir parçası. Kolay değil bu oyuncuları kaybetmek ama sözünü veriyorum bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlar da mücadelemizi görüyor, bizlerin birlik olması gerekiyor. Son döneme kadar işler iyi gidiyordu ama son birkaç haftadır enerji seviyesinde sıkıntı yaşıyoruz. Milli araya kadar hayatta kalacağız, üstesinden geleceğiz. Milli aradan sonra Alvarez, Skriniar ve bugün sakatlananlar dönecek. İstesek biz de ağlayabilirdik bu durumları dile getirip ama inancım o ki bizler güçlüyüz. Bardağın dolu tarafını görmeniz gerekiyor."

İkinci yarı 3-5-2 formasyonuna döndüklerini ve futbolcuların bunu iyi karşıladığını aktaran Tedesco, "İki sakatlık sonrası hala 4'lü oynamaya devam ettik. Matteo ve Yiğit stoper oynadı. Matteo 6 gibi hareket etti sahada bu beni biraz endişelendirdi çünkü rakibe boşluk verebilirdik. İkinci yarı sistemi değiştik hiç bir zaman çalışmamıştık 3'lü üzerinde ama oyuncuların bunu sahada iyi şekilde uyguladığını gördük. 3-5-2'de baskılı oynadık golü de bulduk ama bu maçı kazanmamış olmamız bizim için çok üzücü. Şartları düşününce bu maçı kazansak sezonun en güzel galibiyeti olurdu." şeklinde görüş belirtti.

Problemin santrfordan kaynaklanmadığını aktaran Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizde çok fazla çözüm var, bu konuda problemimiz yok. Neredeyse her maçta gol atıyoruz. Normal koşullarda 1 gol maçı kazanmak için yetmeli. Dolayısıyla konu forvet değil. Kazanamayınca eleştiri olur ve bununla başa çıkmanız gerekir. Geriye değil ileriye bakmanız gerekir. Çok fazla maç oynadık. Geldiğimden beri 34 maç oynadık. Çok fazla gerginlik, stres ve seyahat oldu. Bugün zemin kaygandı. Ederson da kaydı ve 3 hafta oynamayacak. Avrupa'da Tarık ile oynayacağız. Talisca ve Jayden da sakatlık yaşadı. Futbol bu, bu tarz şeyler oluyor futbolda. Ben durumdan kaçmam, bizim yapmamız gereken şey birlik olmak ve çözüm üretmek. Çok fazla şans bulamayanlar şans bulacak bu dönemde. Önemli olan mentalitemizin düşmemesi milli araya kadar. Ondan sonra iyi mentalde kalmak çok önemli. İşimiz bunu sağlamak olacak."

Kasımpaşa' cephesi

Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, alınan 1 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, elde ettikleri 1 puanın öneminin gelecek haftalarda daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.

İlk yarıda oyuncularının tamamen istediklerini yaptığını aktaran Belözoğlu, "Konumumuz düşünüldüğünde 1 puan bizim adımıza çok değerli. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz. İlk yarıda tamamen oyuncularımın istediğim gibi oynadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilk yarı beklediğimiz dışında çizgiye basan kenar oyuncuları tercihine rağmen onları istediğimiz taraflara yönlendirdik. İlk yarıdaki oyunu devam ettirmeliydik. İlk yarı oyun üstünlüğü bizdeydi. İkinci yarı kaliteli isimler var, kaliteye önlem almak çok zor. İyi savunduk, burada 1 puan almak çok değerli." dedi.

Fenerbahçe'nin yorgun durumda olmasının kendilerine avantaj sağladığını aktaran Belözoğlu, "Genel anlamda memnunum. Bir puan bizim için çok değerli, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye ligde ve Nottingham Forest maçında başarılar diliyorum. Birçok duyguyu yoğun şekilde yaşayan bir sporcuydum. Fenerbahçe kulübünde bunları çok yaşadım. Fenerbahçe kalbimde her zaman farklı yerde. Bugün Kasımpaşa teknik direktörüyüm. Bir teknik adam olarak Fenerbahçe'den 1 puan almanın huzuru var içimde ama burada Fenerbahçe'ye karşı oynamak hayatımın sonuna kadar benim için zor olacak. İşimizi yapmak, ekmeğimize sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi Nottingham Forest maçında iyi analiz ettiklerini anlatan Belözoğlu, "Fenerbahçe sizi birinci bölgeye mahkum ettiğinde çok güçlü bir takım. Oradan ne kadar uzak tutarsanız bu sefer siz güçleniyorsunuz. Bu planı iyi uyguladık. Fenerbahçe uzun seneler sonra şampiyonluk yarışını net şekilde hissediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, bir gazetecinin "oyuncuların sık sık yere yatması" hakkındaki sorusuna şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Yere yatmak bizim planımız değil. 2 oyuncumuz sakat oynadı. İrfan Can Kahveci son dakikalar seke seke oynadı. Ben hiçbir zaman yere yat demedim. Maç 1-0 olduğunda 3 Fenerbahçeli oyuncu yere yattı. Oyun içinde olabiliyor bunlar. Oyuncuların kendi içinde aldığı kararlar bunlar. Zaman geçirmek bizim işimiz değil. Fenerbahçe çok güçlü takım, burada çok iyi takımları yendiler. Olaya ben böyle bakıyorum. 150 maça çıktım teknik adam olarak ama ben hiçbir oyuncuma yere yat demedim. Oyuncularımın mücadelesine baktığımda bugünün hakkı beraberlik gibi geliyor bana."

Maçtan dakikalar

14. dakikada Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Benedyczak'ın derin pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ederson son anda topu kornere çeldi.

20. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine ortasında Asensio şutunu çekti, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

45+1. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Nene'nin pasında topla buluşan Musaba, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncunun çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere tokatladı.

45+3. dakikada Kante'den topu kapan Cenk Tosun, soldan atağa katılan Diabate'le pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

49. dakikada soldan ceza sahasına giren Nene, penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede meşin yuvarlakla buluşan Yiğit Efe Demir'in gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Talisca, savunmadan önce kafayı vurdu ancak Gianniotis iyi yer tutarak gole engel oldu.

66. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza yayı önüne kat edip sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Yiğit Efe Demir'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sıra kartını gören Ben Ouenas, oyundan ihraç edildi.

90+5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Fred'in pasında solda topla buluşan Nene'nin ceza yayına ortasında Marco Asensio meşin yuvarlağa gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-0.

90+11. dakikada Kasımpaşa beraberliği buldu. Benedyczak'ın ceza sahasına ortasında Baldursson kale sahası içine indirdi. Bu noktaya hareketlenen Allevinah'ın çaprazdan düzeltip vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.