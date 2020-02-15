İstikrar abidesi: Edin Visca

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, üst üste 88. maçına çıkarak bu alanda bir rekorun altına imza attı.

Başakşehir'in yıldızı, Demba Ba'nın golünde pası veren isimdi. Asist krallığında Caner Erkin ile yarışan Visca, bu alanda asist sayısını 10'a çıkardı ve zirveye kuruldu. Maç boyunca oldukça etkili olan Visca, inanılmaz maç istatistiğini de 88'e yükseltti. Başarılı kanat, kaçırmadan ligde üst üste 88 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu süreçte 27 gol atarken, 38 de asist yaptı. Aynı zamanda başarılı oyuncu, ligde 3 sezondur asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşıyor.

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