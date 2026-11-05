Fenerbahçe, Liverpool engelini 3-2'lik galibiyetle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiltere ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup etti.

İlk yarı

25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.

44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

İkinci Yarı

59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Archie Brown, ilk önce topa yetişemedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Brown'a çarptı ve İngiliz oyuncunun önüne düştü. Brown'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Alisson Becker, topu kornere çeldi.

69. dakikada Liverpool ikinci golü buldu. Gakpo'nun solda son çizgiden ortasında Isak'ın altıpasın içinden kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.

73. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Kante'nin ceza yayının gerisinden ortasında savunmadan seken top, arka direkte Brown'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden dar açıdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

79. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Brown'ın sağdan ortasında topu iyi takip eden Vedat Muric, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alisson Becker'in sağından filelere gönderdi: 3-2.

Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puanını 5'e yükseltti. Liverpool ise, bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

18 yıl 7 ay sonra ilk galibiyet

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından galibiyet elde etti.

Son galibiyetini 2007-2008 sezonunda 2 Nisan 2008 tarihinde çeyrek finalde Chelsea karşısında elde eden sarı-lacivertliler, 6 bin 790 gün aranın ardından Liverpool karşısında güldü.

Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde yine attı

Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçta da gol buldu.

Sezona etkili bir başlangıç yapan genç oyuncu, Slavia Prag maçının ardından Liverpool filelerini de havalandırdı.

Greenwood, eleme aşamalarında ve play-off müsabakasında da gol bulmayı başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi golcüsü Archie Brown

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsarak takımının lig aşamasına katılmasına büyük katkı sağlayan genç oyuncu, ligin ilk haftasında Roma karşısında da gol atmayı başarmıştı.

Brown, 73. dakikada Liverpool karşısında da takımına beraberliği getiren gole imza attı.

24 yaşındaki sol bek, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. golüne ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde kalesini kapatamadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasından itibaren oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte 2'si play-off 4'ü lig aşaması olmak üzere 6 maça çıkarken bunların tamamında rakiplerinin golüne engel olamadı.

Andoni Iraola: "Basit goller yedik"

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, "basit goller" yediklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iki kez öne geçtikleri halde bunu koruyamadıklarını belirten Iraola, "Bizi üzen ve basit goller yedik. İki kez öne geçtik ama daha iyi defans yapmamız gereken anlar oldu. Burası oynaması zor bir atmosfer. İletişim kurmak çok zordu. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ama istediğimiz gibi gitmedi. İlk golde barajı iyi kuramadık. Muric'in golünde de savunmayı daha iyi yapmamız gerekiyordu. Golleri nasıl yediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Mağlup olmamızın sebebi buydu." ifadelerini kullandı.

"Çok özel bir akşamdı''

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Kuyt, "Çok özel bir akşamdı. Zor zamanlardan geçtik. Beraber kalmaya ve birlik olmaya çalıştık. İnanmaya devam etmek istedik. Bir mucizeyi gerçekleştirdik. Çok fazla insan kazanmamızı beklemiyordu. Tutku ve enerji gösterirsek, oyun planımızı takip edersek taraftarın arkamızda duracağını biliyorduk. Tutkuyu ve enerjiyi doğru anda oluşturabilirseniz burada dünyanın en iyi takımı bile zorluklarla karşılaşır. Bu galibiyet şans değildi. Hak ettik. Bu enerjiyi Kadıköy'de hep gösterebilirsek bu kulüp her yerde kazanabilir ve her zaman yukarı doğru oynamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

İki kez geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmamalarının önemine vurgu yapan Dirk Kuyt, "İki kez geri dönmek harika bir his. Takımın ruhu buradaydı. Mücadele etme sözü verdik. Muric konusunda çok mutluyum. Lukaku harika bir iş çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak şansımızın olduğunu düşünüyorum. Oyuncular tesislere pozitif bir hisle gelecek. Emre de işine çok güzel şekilde başlayabilir. Lig de bizim ana önceliğimiz. Bu gecenin tadını çıkaracağız ama lig maçına hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Tabii ki burada olmak istiyorum"

Dirk Kuyt, teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile iyi bir arkadaşlığı olduğunu ve sarı-lacivertli ekipte çalışmaya devam etmek istediğini kaydetti.

Emre ile futbolculuk kariyerinde uzun süre beraber oynadıklarını hatırlatan Kuyt, "Emre ile iyi bir arkadaşlığımız var. Sabah Emre'yi gördüm. Birbirimize sarıldık. Onu tebrik ettim. Bana şans dileklerini iletti. Takımın iyi performans göstereceğini söyledim. Neler olacağını göreceğiz. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan istediği sürece, Emre de isterse kalmaya devam edeceğim. Kulüp için en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Tabii ki burada olmak istiyorum, bu kulübü çok seviyorum." diye görüş belirtti.