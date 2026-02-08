Beşiktaş, Alanyaspor'u yine mağlup edemedi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı kazanamadı.

5. dakikada soldan içe kateden Ruan'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

9. dakikada Alanyaspor golü buldu. Hwang'ın pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Savunma oyuncusu Ümit Akdağ, soldan taşıdığı topu ortadaki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

29. dakikada Güney Koreli futbolcu Oh, ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Oğuzhan Çakır, Ümit Akdağ'ın Oh'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. 33'üncü dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

45+3. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, sol çaprazdaki Cerny'nin önünde kaldı. Oyuncunun altıpasın çaprazından çektiği şutta kaleci Victor, meşin yuvarlağı çeldi.

Alanyaspor, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

52. dakikada Olaitan'ın pasıyla topla buluşan Ndidi'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, gole izin vermedi.

53. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte arka direkte Agbadou, topu kale önüne indirdi. Altıpas gerisinde Güney Koreli futbolcu Oh'un savunmaya rağmen yaptığı röveşatada meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle önce golü geçerli saymadı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, 58. dakikada gol kararı verdi: 2-2.

61. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün savunma arkasına gönderdiği şık pasa hareketlenen Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor, üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

71. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yerden çıkardığı pasa kayarak sol ayağıyla vuran Oh'un şutunda kaleci Victor, bir kez daha gole izin vermedi.

84. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden kullandığı frikikte meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, sahasında 2 puan kaybetti

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekibin gollerini 33. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ile 53. dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti.

Alanyaspor'un gollerini ise 9. ve 16. dakikalarda eski Beşiktaşlı oyuncu Güven Yalçın attı.

Bu sonuçla ligde 7. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 37'ye çıkardı. 11. beraberliğini yaşayan Alanyaspor ise puanını 23 yaptı.

Sahasında 5. kez puan kaybetti

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 5. kez puan kaybı yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşısında taraftarını mutlu etmeyi başaramadı.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'ye yenilen, Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşısında da sahadan birer puanla ayrılan Beşiktaş, böylece sahasında toplam 12 puan kaybı yaşadı.

Ligde 10 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 11. haftada Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlılar, son 10 müsabakada ise mağlup olmadı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 5'er galibiyet ve beraberlik yaşadı.

Alanyaspor'u son 6 müsabakada mağlup edemedi

Siyah-beyazlılar, bu maçların 4'ünde sahadan beraberlikle ayrılırken, 2'sinde ise Akdeniz temsilcisine mağlup oldu.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla elde etmişti.

Taraftarlardan Ersin'e hem destek hem protesto

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçtan önce tribünlere çağırarak destek verdiği kaleci Ersin Destanoğlu'na, ilk 16 dakikada gelen iki golün ardından tepki gösterdi.

Taraftarlar, Alanyaspor'un 2 farklı üstünlüğü sağlamasının ardından 25 yaşındaki file bekçisini ilk yarının kalan bölümünde topla her buluştuğunda ıslıklayarak protesto etti.

Beşiktaş taraftarı, ikinci yarıdan itibaren ise tepkilerine son vererek Ersin'e alkışlarla destekte bulundu.

VAR incelemesi penaltı getirdi

Beşiktaş, VAR incelemesinin ardından karşılaşmanın 31. dakikasında penaltı kazandı.

29. dakikada Hyeon-gyu Oh, ceza sahası içinde Ümit Akdağ ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Oğuzhan Çakır, topun dışarı çıkmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izledi ve penaltı kararı verdi.

33. dakikada topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Orkun Kökçü'den ligdeki son 3 maçta 3 gol

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada gol sevinci yaşadı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekibin 19. haftada ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı ve 20. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçların ardından Alanyaspor karşısında da fileleri havalandırmayı başardı.

Orkun, ayrıca Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede de takımının tek golünü kaydetti.

Oh, ilk maçında siftah yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde Belçika'nın Genk takımından kadrosuna kattığı Güney Koreli oyuncu, 53. dakikada ceza sahası içinde yaptığı röveşata ile fileleri havalandırdı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, gol kararı verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, pozisyonun incelemesi esnasında oyunun yaklaşık 5 dakika durması sebebiyle hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

Murillo, ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

"Ara transfer" döneminde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadroya dahil edilen 29 yaşındaki Panamalı sağ bek, 77. dakikada Gökhan Sazdağı'nın yerine oyuna girdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: "Penaltıya kadar her şey iyi gidiyordu"

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçın başında çok iyi oynadıklarını ancak sonunu getiremediklerini söyledi.

Portekizli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını belirten Pereira, "İlk dakikalarda gerçekten mükemmel oynadık. Penaltıya kadar her şey iyi gidiyordu. Beşiktaş golü atınca biraz sallandık. 2-0 öndeyken daha fazla pozisyona girdik. Devre arasında bazı değişliklikler yaptık ancak ikinci yarıda herkes neler yapıldığını gördü. İyi bir takıma karşı oynadık. Taraftar üzerimizde baskı kurdu. Takımımı tebrik ediyorum. Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama galip gelemiyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Maçın büyük bölümünü üstün götürüyoruz ama maçı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son müsabakalarda öne geçmelerine karşın skoru koruyamadıklarının hatırlatılması üzerine Joao Pereira, "Bunun cevabını anlamaya çalışıyorum. Oyun planımızda aynı şeyleri çalışıyoruz. Daha fazla galibiyet almayı hak ediyoruz. İyi oynuyoruz ama sonuç gelmiyor. Açıklaması zor bir durum. Çocuklarım da bana soruyor, onlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Kontrol edemediğimiz şeyler var. Her takımın 3 puan için savaşmaya hakkı olması gerekiyor." diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:"İkinci yarıda baskı yapmaya çalıştık ancak maalesef kısmet olmadı"

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını ancak net pozisyonlardan yararlanamadıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezonun en kötü ilk 20 dakikasını oynadıklarını belirten 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Başlangıçta beklemediğimiz şeyler oldu. 2-0 geriye düştük, psikolojiyi ve taraftarı kaybettik. Abandone olduk. 25. dakikadan sonra oyunun kontrolü bize geçti. İlk yarıyı da 2-1 geride kapattık. İkinci yarıda baskı yapmaya çalıştık ancak maalesef kısmet olmadı. 2-0 geriye düşmek kolay değil. Savunmaları aşmakta zorlanıyoruz. Maçı kazanacak pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar kaçırdık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Yeni transferlerin görüntüleri fena değildi. Umarım bundan sonra daha iyi olur." diye konuştu.

Transfer döneminde kadroya önemli oyuncuları kattıklarını anlatan Yalçın, "Ciddi bir değişim yaşanacağını ve sıkıntılı bir süreç olduğunu defalarca dile getirdim. Oyuncuların hepsi takımlarında oynayan önemli oyuncular. Genç oyuncularla takviyeleri uygun bulduk. Bu değişim süreci iyi olacak. İnşa etmeye çalıştığımız bir takım var. Doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncuları defalarca izledik. Umarım onlar için de burası iyi bir yer olur ve başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu'na gösterilen tepkiyle ilgili Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Artık her maçta golden sonra tepkiler oluyor. Ersin genç, altyapıdan yetişmiş, önemli ve iyi kaleci. Maalesef futbol böyledir. Kimi zaman sıkıntı yaşarsınız. Onun güçlü kalmaya ihtiyacı var. Onun için de çok zor. Bu, bir futbolcunun yaşadığı en kötü şey. Bunu kaldırabildiğini düşünüyorum. İkinci yarıda takım iyi oynamaya başlayınca tepki de gitti. Demek ki bu, takımla ilgili bir durum. Bir oyuncunun, hele Ersin gibi bir oyuncun ön plana çıkmasını doğru bulmuyorum."

İkinci yarıda takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunun altını çizen Yalçın, "İkinci yarıda oyun tatmin ediciydi. Oyuncular çok mücadele etti. Performanslarının düştüğünü görmedim. Son anlarda değişiklik yaptık. Bazen erken bazen geç oluyor. Ben takımımın ikinci yarıdaki oyunundan memnunum. Kısmet değilmiş." dedi.

Sergen Yalçın, mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır'ın maçın sonuna 6 dakika eklemesiyle ilgili ise "İkinci golde VAR'da geçen süre 6 dakikaydı. Rakip kaleci 5 kere falan yerden kalkmadı. Sürekli yerdeydi. En az 10-12 dakika beklerken 6 dakika geldi. 6 dakika çok düşük bir süre, oyun çok durdu. Buraya gelenler yerden kalkmıyor. Vakit geçirip puan almaya çalışıyorlar. Biraz daha oyun oynansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada top 45-50 dakika oyunda kalıyor. Avrupa'da topun oyunda kalma süresi 70 dakikanın üstüne çıkıyor. O zaman da bu yüzden sakatlıklar oluyor. Oyuncular ondan sonra ciddi sakatlıklar yaşıyor." diyerek konuşmasını tamamladı.