Fenerbahçe, 3 golle 3 puana uzandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı.

15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunda top Zuzek'e çarpıp dışarı çıkarken VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, Zuzek'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-0.

33. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

52. dakikada Semedo'nun sağdan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Talisca'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Velho topu kontrol etti.

55. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Sağdan kazanılan korner atışında Göktan Gürpüz ön direğe ortaladı. Metehan'ın kafayla çevirdiği topu kaleci Ederson tokatladı ancak top Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

77. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ortasında savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışı sağ çaprasındaki Asensio'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top direkten dönerek oyun alanına geri döndü.

84. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in bekletmeden vuruşunda kaleci Velho uzanarak topa sahip oldu.

89. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Fred geçti. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Velho son anda topu tokatlayarak tehlikeyi önledi.

Fenerbahçe, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.

Bu sonuçla ligde puanını 49'a yükselten sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışını sürdürdü.

Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin 15. dakikada kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararı sonucunda geldi.

Müsabakanın 13. dakikasında Talisca'nın şutunda top Zuzek'in eline çarptı. Hakem Ali Şansalan pozisyonu devam ettirirken, 14. dakikada VAR, Şansalan'ı pozisyonu incelemesi için çağırdı.

Pozisyonu ekrandan inceleyen Şansalan, 15. dakikada penaltı kararı verdi. Talisca, 16. dakikada kullandığı vuruşta topu filelere gönderdi.

Talisca gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ligde 12. golünü kaydetti.

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, kupada 3, Avrupa'da ise 5 gol atarak toplamda 20 gole ulaştı.

Kerem, 8 maçlık suskunluğunu duble yaparak bozdu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, ligde 8 maçlık suskunluğunu bozdu.

Son olarak 4-2 kazandıkları Kayserispor müsabakasında gol atan Kerem, 8 maçın ardından Gençlerbirliği karşısında 2 gol buldu.

Kerem, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltirken, toplamda ise 8'inci sayısına ulaştı.

Cherif, 82'de dahil oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Maça yedek başlayan genç futbolcu, 82. dakikada Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

Kante, 62 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Gençlerbirliği karşısında 62 dakika sahada kaldı.

İlk maçında performansıyla beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Kante oyundan çıkarken tribünler uzun süre Fransız oyuncuyu alkışladı.

Oğulcan Ülgün'den örnek davranış

Karşılaşmanın 41. dakikasında Gençlerbirliği atağında Mert Müldür ceza sahası önünde yerde kalırken, o noktada topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahasına girmek üzereyken topu bırakıp Mert Müldür'ün tedavi olmasını sağladı.

Ülgün'ün bu hareketi sonrasında bütün tribünler 27 yaşındaki futbolcuyu alkışlarken, Fenerbahçeli futbolcular da Ülgün'ü hareketinden dolayı tebrik etti.

Saran: Gidişattan memnunuz

Fenerbahçe'de kulüp başkanı Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuştu.

Takımdan çok memnun olduklarının altını çizen Saran, en iyi futbolcuların ve en iyi teknik direktörün Fenerbahçe'de olduğunu dile getirdi.

Seçimden önce ve seçimi kazandıktan sonra Samandıra'da aile ortamı oluşturmak istediklerini söylediğini hatırlatan Saran, "Transferi yaparken de hep dikkat ettiğimiz konu aile ortamı oluşturmaktı. Samandıra'daki ölü toprağını kaldıracağımızı, tekmeye kafayla giren bir takım kuracağımızı söyledik. Bugün takımımız karakterli bir takım, mücadeleci bir takım, aile ortamı var. Transferi hep beraber yaptık. Ben de dahil oldum, hocamız da dahil oldu, arkadaşlarımız da dahil oldu. Bunu yaparken de tekmeye kafa uzatacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Gidişattan memnunuz. 13 maçımız var ve hepsi de final maçı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le ilgili iddialarda bulunduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan spor yorumcusu Erman Toroğlu'yla ilgili soruya Saran, "Ben geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili konuşuyorum ne de bizim takımımızla ilgili olmayan konularla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz saha içi." yanıtını verdi.

Saran, bugünkü maça ilk 11'de başlayan Fransız yıldız N'Golo Kante'yi de iyi bulduğunu sözlerine ekledi.

Tedesco: Bugünkü maçı kazanıp 3 puan aldığımız için mutluyuz

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Gençlerbirliği'nin son maçlarda yalnızca bir mağlubiyet yaşadığını hatırlattı.

Rakiplerinin, Trabzonspor'a 4, Galatasaray'a 2 gol attığını vurgulayan Tedesco, "Bugünkü maçı kazanmış olmaktan dolayı mutluyuz. Fiziksel olarak güçlü ve ofansif oynayan bir takım. Bugünkü maçı kazanıp 3 puan aldığımız için mutluyuz. Kolay bir maç olmayacaktı. Genel performanstan mutluyum. Talisca iyi oynadı, Kerem 2 gol attı. Kendisi mutlu, ben ondan daha mutluyum. O bunu hak ediyor. Cherif dakika almaya başladı, enerjisini beğendim." diye konuştu.

Oyuncularına oyun kurulumunda özgürlük tanıdığını dile getiren genç teknik adam, şöyle devam etti:

"Ana planımız uzun toplar değildi, farklıydı ama maç içinde her durum farklı olabiliyor. Bazen oyun kurarken boşluk bulabiliyorsunuz bazen bulamıyorsunuz. Oyuncular sahadaki durumlara çözüm bulmakta serbestler. Bazen uzun toplar etkili olabiliyor, bu bizim için problem değil. Kante'nin ilk maçıydı, kolay değildi ama iyi geçti. İlk maçı atlatmış olmasından dolayı memnunum. Kante ve Guendouzi sabırlıydı, adam adama markajdaydılar. O durumlarda kendinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Rakip bir oyuncuyla baskı yapıyordu, 2 stoper yeterliydi. Biz de bunu istedik ve onlar da iyi şekilde yerine getirdi."

Duran toplarda sezon sonunda pozitif denge yakalamanın önemine değinen Tedesco, "Duran toplarda zaman zaman gol yer, zaman zaman atarsınız ama sezon sonu geldiğinde hedefiniz pozitif tablodur. 15 gol atıp 7 gol yediyseniz bu iyi tablodur. Kaliteli duran top kullanan oyuncularınız olunca şansınız yüzde 70 oluyor, bizde de bu var. Topsuz hareketlerde problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Sadece top sürerken biraz daha cesur olmamız gerekiyor. İkinci yarıda şunu yapmaya çalıştık. Kontra hareketlilikler çok önemli, bunları yapmazsanız çok statik oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde fikstürün çok önemli olmadığını, iç saha maçlarının da deplasmanlar kadar zor geçtiğini vurgulayan Tedesco, şunları kaydetti:

"Deplasman maçlarının sayısının önemi yok çünkü bu ligde evinizdeki maçlar da çok zor geçebiliyor. Trabzonspor, çok iyi bir takım. İyi oyuncuları ve iyi bir teknik direktörleri var. İyi bir atmosfere sahipler. Bizler şampiyonluk mücadelesinde iki takımdan bahsediyoruz ama üçüncü takımın da adının geçmesini isterim çünkü neredeyse her maçını kazanıyor. Biz de onlardan sonra oynadığımızda kazandık ama şampiyonluk yarışında iki takım yok, üç takım arasında geçiyor. Onlar da bunu hak ediyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız ve bundan dolayı mutluyuz."

Galibiyetten sonra kutlamanın hak edildiğini ve futbolda fikstürden dolayı zamanın çok hızlı geçtiğini aktaran Tedesco, "Asensio, çok üst düzey bir oyuncu, Dünya Kupası'nda olmak için tüm kaliteye sahip. İyi ki kararı ben vermiyorum çünkü İspanya'da çok fazla iyi oyuncu var ve karar vermek zor. Böyle devam etmeliyiz. Sezon sonu geldiğinde ne olduğu önemli. Her maç çok zor, bunun bilincindeyiz. Odaklanmış şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kante: İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık, beraber kazandık

Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan Fransız futbolcu N'Golo Kante, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftarla ilk buluşmasında kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Kante, "Bugün sahaya ilk çıkışımdı. İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık, beraber kazandık. Taraftarlar maçın başından sonuna kadar destek verdi. Çok iyi bir atmosferdi. Umarım taraftarlarla birlikte sezonu da kazanırız." şeklinde konuştu.

Maçtan önce kendisi için yapılan tezahüratlara da değinen Kante, "Çok güzel bir karşılama oldu. Umarım onların bu desteğine en iyi şekilde karşılık veririm." ifadelerini kullandı.

Diyadin: Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynadığı dönemlerde Kadıköy'ün çok daha zorlu bir deplasman olduğunu aktaran Diyadin, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza zorlu maç olacağı muhakkaktı. Kadıköy deplasmanı zaten zordur. Penaltıyla beraber geriye düştükten sonra hemen ardından bireysel hatayla skor bir anda 2-0, 3-0'a gelince maç bitmiş gibi oldu. İkinci yarıya iyi başladık ama Kadıköy'de böyle skorlarda maçı çevirmek zordur. Oyuna sertlik katmamız gerekirdi. İki takım arasındaki kalite farkını ancak biz biraz daha reaksiyon ve sertlikle kapatabilirdik ve ilk yarı bunu çok yapamadık. Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu."