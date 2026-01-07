Part 1.2 - Miracles of Qur’an Audiobook - 1. Light 2. Ray - The comprehensiveness of the Qur'an

This audiobook is prepared from the Risale-i Nur Collection (Bediuzzaman Said Nursi). This specific section is from the Twenty Fifth Word which is about the Miracles of Quran.
A Passage from the text:
" 'Each verse has an outer meaning, an inner meaning, a limit, and an aim, and each has roots, and boughs, and branches,' the words of the Qur'an have been positioned in such a way that all its phrases, words even, and even letters, and sometimes even an omission, has many aspects. It gives to all those it addresses their share from a different door."
Footnotes:
61. Ibn Hibban, sahih, i, 146; al-ManawI, Fayd al-Qadir, iii, 54.
62. Qur'an, 78.7
63. Qur'an, 21.30
64. Qur'an, 36.38
65. Qur'an 2.5
66. Qur'an 47.19
67. Qur'an, 51.1
68. Qur'an, 77.1
69. Qur'an, 8.24
70. Qur'an, 76.30
71. Qur'an, 39.67
72. Qur'an, 36.34
73. Qur'an, 99.1
74. Qur'an, 41.11
75. Qur'an, 7.172
76. Qur'an, 75.22-23
77. Qur'an, 30.22
78. Qur'an, 30.17-27
79. Qur'an, 12.46
80. Qur'an, 36.80
81. Qur'an, 40.36
82. Qur'an, 10.92
83. Qur'an, 2.49; 14.6
84. Qur'an, 2.96
85. Qur'an, 5.62
86. Qur'an, 5.64
87. Qur'an, 17.4
88. Qur'an, 2.60
89. Qur'an, 2.94
90. Qur'an, 2.61
91. Qur'an, 53.1-4