"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 57

Tavizsiz istikrar çizgisinde 57. yıl

21 Şubat 2026, Cumartesi 15:39
Tavizsiz istikrar çizgimizde yarım asrı geride bırakırken, gazetemizin 57. yıl heyecanını siz değerli okuyucularımızla birlikte paylaşmak arzu ediyoruz.

Gayemiz hakikati duyurmak... - (Merhum) Mehmet Kutlular’dan Hizmet Hatıraları
Tarihî bir görev yapıyoruz
Çınar duruşu
Yön gösteren kutup yıldızı gibi
Yeni Asya’nın yolu

***

57. YIL ÖZEL SAYISIMIZI ÜCRETSİZ İNDİREBİLİRSİNİZ

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin müellifi olduğu, çağımızın Kur'an tefsiri Risale-i Nur’un medyadaki dili olmak ve ‘Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır’ idealiyle yola çıkan ve 21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atarak o günden bugüne dek medyanın yüz akı olmuş ve kıyamete kadar da bu özgün duruşunu devam ettirecek olan Yeni Asya, 57. yaşını 21 Şubat 2026 özel sayısıyla yurt ve dünya genelinde yüz binlerce insana ulaşmayı hedefliyor.

Okuyucularımız, özel baskı gazetemizi gönüllü olarak dağıtıp hediye ederken dijital platformlarda da okunup paylaşılmak üzere 12 sayfalık özel sayımız E-GAZETE PDF formatında da bugüne özel olarak ücretsiz indirilebilecek.

21 Şubat 2026 tarihli e-gazetemizi aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 12 SAYFALIK 57. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

***

Koca Bir Çınar...

Yeni Asya, Kur’ân’ın bu zamana dersi olarak telif edilen Risale-i Nur Külliyatı’nda ifade edilen ve milletimizin, hatta bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu hayat prensiplerini “matbuat lisanıyla konuşturmak” gayesiyle yayın hayatına atıldı.

Okuyucularıyla bütünleşip güçlenen ve cemiyetin ekseriyetinden takdir gören Yeni Asya yarım asrı aşmış, maziye kök salıp istikbale dal uzatmış koca bir çınar. Şiar edindiği "çınar duruşu" sayesinde bütün badirelerden de güçlenerek çıktı.

Yeni Asya, dijital çağda da kuruluş ruhuna sadık kalarak; hür düşüncenin, adaletin ve iman merkezli bir bakışın sesi olma vazifesini tâ kıyamete kadar sürdürme kararlılığında olacaktır.

21 Şubat, bu kararlılığın sadece bir yıldönümü değil; aynı zamanda geleceğe dönük bir istikamet teyidi olarak anlam kazanmaktadır.

***

CANLI YAYINLANACAK - KUTLAMA VE İFTARA DAVETLİSİNİZ

***

 

 

