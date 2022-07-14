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15 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

300 TL’lik mazot tarlaya gidene kadar bitiyor

14 Temmuz 2022, Perşembe 22:11
Niğdeli Çiftçi Engin Uzkafa, “Mazot alıyorum traktöre 300 liralık, tarlaya gidene kadar bitiyor. Bu maliyetler altında biz nasıl iyi olalım?” dedi.

Niğde İl Başkanı Erhan Adem’in ziyaret ettiği çiftçi Engin Uzkafa, artan maliyetlerden dert yandı.

Uzkafa, yaşadıkları sorunları Erhan Adam’e şöyle anlattı: “Şu maliyetlerden nasıl memnun olalım? 30 kuruşa aldığım domates fidesi, şu an 80 kuruş. Vadeli 150 milyon (150 lirayı kastediyor) aldığım üre gübresini -tonu değil torbası- şu an 700 lira peşin paraya alamıyorum, bayi bayi geziyorum alamıyorum, yok çünkü. Mazot alıyorum traktöre 300 liralık, tarlaya gidene kadar bitiyor. Bu maliyetler altında biz nasıl iyi olalım? Birilerinin bizim sesimizi duyması lazım. Tarım Kredi Kooperatifleri’nde istediğimiz gübreyi bulamıyoruz. Bu sefer de bayilere gidiyoruz, bayiler de canı nasıl isterse öyle satıyor. Bayi bayi geziyoruz. Bir de artık eskisi gibi vadeli iş de yok, peşin para her şey, bütün paramızı buna bağlıyoruz. Şu ana kadar hiç umudumuz kalmadı. Bittik yani. Çiftçi olarak, maliyeti geçtik, umudumuz yok, geleceği göremiyoruz. Bu, bizim son kozumuz. Yani bu sene de olmazsa artık kimse ekmez, kimse biçmez.” 

‘’ÇİFTÇİ İLE PAZAR ARASINDA BİR UÇURUM VAR’’

Erhan Adem ise şöyle konuştu: “Maalesef çiftçi, girdi maliyetlerinden dolayı sıkıntılı. 2 liraya verdiği domates pazara gidinceye kadar çok yüksek fiyatlar oluyor. Yani çiftçi ile pazar arasında bir uçurum var. Hem tüketici burada mağdur ediliyor hem çiftçi mağdur oluyor. Aslında aradaki farkı paylaştırılacak bir sistem kurulsa hem çiftçi para kazanacak hem de tüketici daha ucuza mallar yemiş olacak. Burada gübre maliyetlerinin, sulama elektriğinin kesinlikle fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Gübre desteğinin verilmesi gerekiyor. Çiftçinin gideri aşırı derecede artmış. 10 liralık gider maalesef 100 liraya çıkmış durumda.”

Niğde - anka

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