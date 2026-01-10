Ankara'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine dikkat!

Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 254

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.