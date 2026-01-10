"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Ankara'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine dikkat!

10 Ocak 2026, Cumartesi 15:36
Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 254
