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28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ardahan'daki depremde 1 kişi yaralandı

27 Eylül 2022, Salı 20:26
Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Öte yandan, deprem Ardahan il merkezi, Kars ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de hissedildi.

Vali Hüseyin Öner, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok." dedi.

Öte yandan, deprem Ardahan il merkezi, Kars ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de hissedildi.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5,0 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak en yakın yerleşim yerlerinin ilçenin Çullu, Küçük Altınbulak, Koyunlu, Kuytuca ve Esenyayla köyleri olduğu belirtildi.

Deprem sonrası biri 4,0 olmak üzere, toplamda 12 artçı sarsıntı yaşandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlarla yapılan görüşmelere göre hafif çaplı hasarlı yapılar olduğu iletilmiştir. Göle İlçesi Esenyayla, Çullu, Karatavuk köylerinde ihbarlar bulunmaktadır. Erzurum AFAD İl Müdürlüğümüzden 2 ekip ve Kars AFAD İl Müdürlüğümüzden 1 ekip olay yerine yönlendirilmiştir. Van AFAD İl Müdürlüğümüz ise teyakkuz haline geçirilmiştir. Tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. Etkilenen bölgede oluşabilecek barınma ve beslenme ihtiyaçları için ilgili birimlerle koordineli olarak planlama yapılmaktadır. Türk Kızılaydan 4 ekip, 1 ikram aracı yönlendirilmiştir."

Depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı 2 evin duvarları yıkıldı.

Evindeyken depreme yakalanan ve üzerine taş parçaları düşen Bezar Çadırcı yaralandı. Çadırcı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca köyde hayvanların bulunduğu bazı ahırlar da yıkıldı.

Öte yandan köy yolundaki bazı noktalara ise sarsıntının etkisiyle kaya parçalarının düştüğü görüldü.

Evinin duvarları yıkılan Mehmet Kel, hayvanlarının gelmesini beklerken depremin olduğunu belirterek "Her taraf darmadağın oldu. Gözümüz kapandı, bir şey göremedik." dedi.

Kel'in eşi Evrim Kel de oğlunu yıkılan evlerinde taşlar arasından kurtardığını anlattı.

Bakan Kurum: Ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor, ihbarları değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

AA

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