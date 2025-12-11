Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'taki 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında vatandaşlarca evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise ekiplerce söndürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ö.S. (2), Z.S (5) ve C.Ç. (9) vefat etti. Yaralı A.Ç. (11) ise tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Evde yaşayan ve yangın sırasında bebeğiyle evden çıkan S.S. (28), polis ekiplerince gözaltına alındı. S.S'nin eşi T.Ö'nün ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. AA

Okunma Sayısı: 280

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.