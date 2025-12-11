"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı

11 Aralık 2025, Perşembe 10:10
İstanbul'un Pendik ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'taki 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında vatandaşlarca evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise ekiplerce söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ö.S. (2), Z.S (5) ve C.Ç. (9) vefat etti.

Yaralı A.Ç. (11) ise tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Evde yaşayan ve yangın sırasında bebeğiyle evden çıkan S.S. (28), polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.S'nin eşi T.Ö'nün ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

AA

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

    Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı

    Trump'tan Zelenskiy'e: "Seçimler ne zaman yapılacak?"

    Venezuela, ABD'yi "açık bir hırsızlık" yapmakla suçladı

    'Bu hafta, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir'

    İsrail yine Lübnan'daki barış gücü askerlerine ateş açtı

    Suriye-Dera'da tanksavar füzeleri ele geçirildi

    'Tarımı bitirdik’ diyemiyorlar

    Uygulamaların değiştiğini görmek istiyoruz

    Gizli tanık beyanları esas alınmamalı

    ABD, vize kontrollerinde turistlerin sosyal medya geçmişine de bakacak

    Konya Kapalı Havzası'nda 684 obruk kayıt altına alındı

    5 yılda 1,7 trilyon kilometre yol katettik

    'Gazze, hayal edilemez acıların yaşandığı bir yer olmaya devam ediyor'

    Çin-Guangdong'da yarı meskun binada yangın çıktı: 12 kişi öldü

    Tayland: Kamboçya’dan fırlatılan roketler bir hastanenin yakınına düştü

    ABD-Florida'da küçük uçak otoyola acil iniş yaparken kaza yaptı

    Barrack’ı ne zaman susturacaksınız?

    Medya, Gazze’deki gerçekleri gizliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suriye-Dera'da tanksavar füzeleri ele geçirildi
    Genel

    'Bu hafta, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir'
    Genel

    İsrail yine Lübnan'daki barış gücü askerlerine ateş açtı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı
    Genel

    Venezuela, ABD'yi "açık bir hırsızlık" yapmakla suçladı
    Genel

    Bu asrın tecdid modeli: Şahs-ı manevî - Bediüzzaman’ın tecdid anlayışı bu asra yön veriyor
    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Trump'tan Zelenskiy'e: "Seçimler ne zaman yapılacak?"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.