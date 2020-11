ATO’dan kış lastiği uyarısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 1 Aralık’ta başlayacak olan ticari araçlar için kış lastiğine geçiş zorunluluğunu hatırlatarak, sürücü ve işletmeleri uyardı.

Baran, “Araçlara takılacak kış lastikleri sürüş güvenliğini sağlarken, can ve mal güvenliğini de artıracak. Trafik kazası önlem alınarak engel olunabilir” dedi. 1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği zorunluluğuna dair hatırlatmalarda bulunan Baran, işletmeleri hem can hem de mal kaybına uğramamaları konusunda uyardı. Kış lastiklerinin karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısalttığını ve kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağladığını belirten Baran, “Dünya genelinde trafik kazaları her 24 saniyede 1 can alıyor. Türkiye’de ise araç kaynaklı kazaların yüzde 59’una mevsime uygun olmayan aşınmış lastik seçimi sebep oluyor. İşletmelerimizi ve vatandaşlarımızı doğru lastik kullanarak can ve mal kaybına sebebiyet vermemeleri konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz