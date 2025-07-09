Balıkesir'deki orman yangını devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kürendere Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarında da uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye yeniden başladı. Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye de yapılıyor. Yanan alanın etrafını saran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışıyor. AA

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