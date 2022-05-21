Denizi kirleten gemiye 1 milyon TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Yılport Yarımca Limanı’nda demirli bir geminin balast döktüğü tespit edildi.

Komorlar bandıralı ‘Artey’ isimli kuru yük gemisine 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.