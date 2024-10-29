Denizli'deki yangın beş gündür devam ediyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan, bin metrenin üzerinde rakıma sahip sarp ve kayalık bölgede etkili olan yangının durdurulması için arazi şartlarına karşı mücadele veriliyor.

Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1023 personel, 12 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi ve 67 arazöz çalışma sürdürüyor.

Yangının bin metrenin üzerinde rakıma sahip bölgede etkisini sürdürmesi nedeniyle arazi şartlarına karşı mücadele veriliyor.

Helikopterler, dik yamaçlar üzerinde yaklaşma imkanı bulduğu bölgelerde yangına su atışı yaparken, yer ekipleri de iş makineleri ve el aletleriyle yangının yayılım alanında şeritler açmaya çalışıyor. Ekipler, bazı bölgelerde yolun olmaması nedeniyle alevlere ulaşmak için uzun yürüyüşler yapıyor.

Tavas ilçesi Çakıroluk mevkisine doğru ilerleyen yangının önüne geçmek için yürütülen çalışmalara çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de katılıyor.

Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili bir tehdidin söz konusu olmadığı belirtildi.

Öte yandan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de kente gelerek ilgililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

"Karakulak ve vaşak türleri üzerindeki baskıyı artıracak"

Yangının etkili olduğu bölgenin önemiyle ilgili açıklama yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, dağın üst kısımlarında karaçam ağaçlarının yoğunlukta olduğunu belirtti.

Karaçam ormanlarında çıkan yangınların normal şartlarda örtü yangını şeklinde etkili olduğunu, kalın kabuğu ile örtü yangınını atlatan bu ağaçların biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini dile getiren İlemin ancak değişen iklim koşullarıyla tepe yangınlarının etkisini artırdığını ifade etti.

Başkarcı Dağı'nda da şiddetli bir tepe yangınının sürdüğüne işaret eden İlemin, "Karaçam ormanları yangınlardan çok daha olumsuz etkileniyor, ekosistemin kendisini yenilemesi çok daha yavaş oluyor. Korkarım ki ilerleyen yıllarda Ege'nin yüksek rakımlarındaki karaçam ormanları da artık ciddi bir tehdit altında kalacak." dedi.

Karaçam habitatına yönelik araştırmalar yürüttüklerini, bu yangının özellikle bölgedeki yaban hayatına olan etkileri konusunda kaygılı olduklarını vurgulayan İlemin, şunları kaydetti:

"Kızılçam ormanlarında yangın sonrası yenilenme ve yaban hayatının toparlanması 5. yıldan sonra olurken karaçam ormanlarında örtünün tekrar yerine gelmesi daha uzun sürüyor. Buna bağlı olarak yaban hayatının ihtiyaç duyduğu ekosistem şartları onlarca yıl eksik kalabiliyor. Bu durumda Başkarcı Dağı örneğinde olduğu gibi hem karakulak hem de vaşak türleri için uygun olan karaçam habitatları ortadan kalkmış oluyor. Sonuç olarak bu alanların yokluğunda zaten tehdit altındaki bu iki yabani kedi türümüz üzerindeki baskı daha da artıyor."​​​​​​​

Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale başlatılmıştı.

Orman Genel Müdürü Karacabey'den açıklama

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ile birlikte ekiplerin konuşlandığı Başkarcı Dağı yakınlarında incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karacabey, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birlikte her geçen yıl orman yangını riskinin artarak devam ettiğini, Başkarcı'daki yangına ihbarının ardından 13 dakikada müdahalenin başladığını söyledi.

Bölgedeki yangının örtü yangını şeklinde devam ettiği bilgisini paylaşan Karacabey, şöyle konuştu:

"Arazi çok sarp, kayalık, bu arazözlerimizin müdahalesini maalesef kısıtlı hale getirdi. İş makinalarıyla yangına ulaşabilmek için yol yapım çalışmalarına başladık. Şu an itibarıyla 7 noktadan iş makinalarıyla yaptığımız yollarda arazözlerle müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Hava araçlarının da bu yangında kullanıldığını biliyorsunuz. Biz pes etmiyoruz mücadelemize devam ediyoruz. Yol açma çalışmalarıyla bir an önce kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yangının 400 hektara yakın bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu sahadaki ağaç türünün kabuğu kalın olan karaçam ağaç türü olması hasebiyle, ağaçların tepelerinde yanma olmadığı için yüzde 90 oranında hayatiyetini devam ettireceğini ifade etmek istiyorum. Örtü yangını olduğunu ifade ettik. Hava araçları daha çok tepe yangını diye ifade ettiğimiz ağaçların tepelerinin yandığı yangınlarda alevi yere indirip yer ekiplerinin müdahalesine imkan tanıyan araçlardır. Dünyanın hiçbir yerinde sırf hava araçlarıyla yangın söndürülmez. İnsanın ayakta durmakta güçlük çektiği bu ortamda her türlü olumsuzluğa rağmen geceli gündüzlü, arkadaşlarımızla birlikte biz yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Vali Coşkun da yangına müdahalede ilk günden itibaren iş makineleriyle yol açma çalışması yapıldığını, bu sayede arazözlerle yerden müdahale imkanına kavuşulduğunu belirterek havadan 7 helikopter karadan ise bini aşan personel ve orman gönüllüsüyle mücadelenin sürdüğünü ifade etti.