Hamsi, değişmeyen lider

Türkiye denizlerinde, son 10 yılda en çok avlanan türde 1 milyon 689 bin 98 tonla hamsi liderliğini sürdürürken, bu balığı çaça, palamut, sardalya, istavrit ve lüfer takip etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke denizlerinde son 10 yılda sırasıyla en çok hamsi, çaça, palamut sardalya, istavrit ve lüfer avlandı.

Son 10 yılda, 1 milyon 689 bin 98 ton hamsi, 347 bin 141 ton çaça, 210 bin 700 ton palamut, 185 bin 178 ton sardalya, 166 bin 288 ton istavrit ve 43 bin 395 ton lüfer avcılığı yapıldı. Avlanan balık miktarı, yıllara göre dalgalı seyir izledi.

Buna göre, hamsi miktarı, 2004’te 96 bin 440 ton iken, geçen yıl 153 bin 175 tona yükseldi. Hamsi avcılığı, son 10 yılda en fazla 273 bin 915 tonla 2023’te yapıldı.

Hamsiden sonra en çok avlanan balık çaça oldu. Avlanan çaça miktarı 2015’te 76 bin 996 ton ve geçen yıl 16 bin 67 ton olarak kayıtlara geçti. Çaça avcılığı en çok 76 bin 996 tonla 2015 yılında gerçekleşti.