"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Hamsi, değişmeyen lider

16 Haziran 2025, Pazartesi 14:38
Türkiye denizlerinde, son 10 yılda en çok avlanan türde 1 milyon 689 bin 98 tonla hamsi liderliğini sürdürürken, bu balığı çaça, palamut, sardalya, istavrit ve lüfer takip etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke denizlerinde son 10 yılda sırasıyla en çok hamsi, çaça, palamut sardalya, istavrit ve lüfer avlandı.

Son 10 yılda, 1 milyon 689 bin 98 ton hamsi, 347 bin 141 ton çaça, 210 bin 700 ton palamut, 185 bin 178 ton sardalya, 166 bin 288 ton istavrit ve 43 bin 395 ton lüfer avcılığı yapıldı. Avlanan balık miktarı, yıllara göre dalgalı seyir izledi.

Buna göre, hamsi miktarı, 2004’te 96 bin 440 ton iken, geçen yıl 153 bin 175 tona yükseldi. Hamsi avcılığı, son 10 yılda en fazla 273 bin 915 tonla 2023’te yapıldı.

Hamsiden sonra en çok avlanan balık çaça oldu. Avlanan çaça miktarı 2015’te 76 bin 996 ton ve geçen yıl 16 bin 67 ton olarak kayıtlara geçti. Çaça avcılığı en çok 76 bin 996 tonla 2015 yılında gerçekleşti.

AA

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'ın yeni misilleme saldırılarında İsrail'de 8 kişi öldü - ''İsrail dursa da biz durmayacağız''

    Düzenli kan bağışı faydalı

    Kriz derinleşiyor

    Dağınıklık İsrail’e cesaret veriyor

    İslâm dünyasına birlik çağrısı

    Demirel, vefatının 10. yılında yâd edilecek

    Orta Doğu’nun geleceği barışta

    Avrupa’dan İsrail’e protesto

    Ziraî donda yüzde 100 oranında hasar var

    Temel ihtiyaçlara verince cebimde kuruş kalmıyor

    Esnaf zincir markete tezgâhtar oldu

    İran-İsrail çatışması dünyada böyle karşılık gördü

    İran’da eğitim kurumları tatil edildi - İsrail'de OHAL 30 Haziran'a kadar uzatıldı

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    Trump: Yakında İran-İsrail arasında da barış olacak

    Gazze'de yaşananlar savaş değil soykırım

    Trump yönetimine protesto

    “Onlar zalim oldular, bizler mazlum”

    Mahkemeyi TRT’den yayınlayın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz derinleşiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İslâm dünyasına birlik çağrısı
    Genel

    Dağınıklık İsrail’e cesaret veriyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Demirel, vefatının 10. yılında yâd edilecek
    Genel

    Avrupa’dan İsrail’e protesto
    Genel

    Orta Doğu’nun geleceği barışta
    Genel

    Düzenli kan bağışı faydalı
    Genel

    İran'ın yeni misilleme saldırılarında İsrail'de 8 kişi öldü - ''İsrail dursa da biz durmayacağız''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.