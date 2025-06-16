Ziraî don musibeti 7 milyon ton ürünü vurdu

Türkiye’de meyve üretiminde bu yıl ciddî kayıplar yaşandı. Son 30 yılın en büyük ziraî don felaketi olarak kayda geçen soğuk hava dalgası, meyve üretiminde yaklaşık 7 milyon tonluk kayba yol açtı.

Ziraî donda yüzde 100 oranında hasar var

Tarihin en büyük ziraî afetini yaşıyoruz

Bayraktar: Böyle afet görmedim TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nda konuşan uzmanlar, ağaçların da zarar görmesi sebebiyle bu kaybın yalnızca bu yıla değil, gelecek yılın üretimine de yansıyacağını belirtti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2024 yılı için Türkiye genelinde 28 milyon tonluk meyve üretimi beklendiğini, ancak bu rakamın 21 milyon tona kadar gerileyebileceğini söyledi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Onur Saraçoğlu ise yağmurlama, sisleme, dumanlama, ısıtıcılar ve don pervaneleriyle donla mücadele edilebileceğini belirtti. Haber Merkezi

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