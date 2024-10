Günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ VERİLERİNE GÖRE, 3,1 MİLYARDAN FAZLA İNSAN YANİ DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 42’Sİ SAĞLIKLI BESLENEMİYOR.

Dünya Gıda Günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, her insanın sağlıklı, sürdürülebilir ve ulaşılabilir gıda en temel ihtiyacıdır ve mutlaka karşılanması gerektiğini belirterek, “Dünyada 783 milyon insan yetersiz besleniyor, açlık yaşıyor. Yani dünyadaki her on kişiden biri açlıkla karşı karşıyadır. Açlık yaşayan insanların yarısından fazlası Afrika’da bulunuyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, 3,1 milyardan fazla insanın yani dünya nüfusunun yüzde 42’sinin sağlıklı beslenemediğini ortaya koy-duğunu bildiren Bayraktar, “Üretilen gıdanın dengeli dağıtıl-ması, gıdada kayıp ve israfın en aza indirilmesi gerekiyor. Dünya çapında tüketicilere sunulan tüm gıdanın yüzde 17’si olan yaklaşık 1 milyar ton gıda çöpe atılıyor. Çöpe atılan gıda aynı zamanda su kaynaklarının da kaybı demektir. Gıda israfının önlenmesi sür-dürülebilir bir gelecek için kritik önem taşıyor. Ülkemizde günde 12 milyon ekmeğin çöpe gitmesi ve dünyada üretilen gıdanın yüzde 30’unun henüz rafa çıkmadan kayba uğraması büyük bir sorundur. Gıdayı israf edecek lüksümüz yok. Bu bilinçle hareket etmeli, gıda tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli, ihtiyacımız kadar gıda temin etmeliyiz” diye konuştu.

