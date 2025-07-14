Ödemiş Gölcük'te piknik heyecanı

Ege Bölgesi ve çevre illerden okuyucularımızın katılımıyla, yazarlarımızın da iştirak ettiği geleneksel Gölcük Yaylası Pikniği, İzmir’in Ödemiş ilçesinde yapıldı.

İzmir - Arda Bilik

İzmir’in Ödemiş ilçesinin Gölcük Yaylası’nda, geleneksel hale gelen pikniğin 43’üncüsü geçtiğimiz geçen Pazar günü yapıldı. Demokrat Parti 19. Dönem İzmir Milletvekili Rahmetli Mehmet Özkan’ın bahçesinde, çevre il ve ilçelerden gelen gazetemiz okuyucularının katılımı ile gerçekleşen pikniğe yazarlarımız da iştirak ettiler.

Ege Bölgesi illeri ile Bursa, Eskişehir, Ankara gibi şehirlerden de okuyucularımızın katıldığı piknik oldukça samimi bir ortamda icra edildi. Hüseyin Kiracı hocanın Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle ve gazetemiz yazarlarından Durmuş Ali İnci’nin istifadeye medar bir Risale-i Nur dersiyle başlayan program, gazetemiz yazarı Kâzım Güleçyüz’ün “İman Hizmeti ve Adalet” konulu konuşmasıyla devam etti.

İnsanlığın saadeti adaletle mümkün

Güleçyüz, konuşmasına rahmetli Mehmet Özkan’ı yâd ederek başladı. Konuşmasının devamında adalet konusunun, kâinatın yaratılışında en temelden vâz edilmiş İlâhî bir prensip olduğunu belirten Güleçyüz, Cenab-ı Hakk’ın kâinatı, bütün varlık âlemini adalet üzere, dengeli bir şekilde yarattığını ve bunu Üstad Hazretlerinin 30. Lem’adaki bahislerde belirttiğini söyledi.

Güleçyüz, ‘Adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nurdur.’ cümlesi üzerinden insanların saadetinin, huzurunun adaletle mümkün olabileceğini açıkladı. Ve bunu temin etme istidadına sahip olanın da Kur’ân’ın bu zamana has tefsiri Risale-i Nur olduğunu belirterek konuşmasına devam etti. Hürriyet ve adaleti birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı belirten Güleçyüz, tahkikî imanı elde etmiş ve bu şuura sahip olmuş olan bir insanın Allah’tan başka kimseye boyun eğmeyeceğini ve Allah’ın yarattığı hiçbir şeye de zulmetmeyeceğini belirtti.

Böyle demokrasi olur mu?

İktidarın bugünkü uygulamalarını eleştiren Güleçyüz, “Demirel’in çok tekrarladığı bir şey vardı. ‘İktidar her rejimde var, ama hür muhalefet sadece demokrasilerde vardır.’ Ama o noktada da Türkiye’de yaşananlara baktığımız zaman artık her sabah muhalefete mensup yeni belediye başkanlarının gözaltına alınıp tutuklandığı bir hale geldik. Seçilmiş insanlar bunlar. Yolsuzluk diyorsan niye iktidar belediyelerinde hiç böyle bir yolsuzluk yok? Niye onların üzerinde herhangi bir operasyon yapılmıyor da hep muhalefet üzerinden iş götürülüyor? Bunların da izahı yok. Böyle bir demokrasi olur mu? Yani bu manada hakikaten sorgulanması gereken çok şeyler var” dedi.

Dilruba Musikî Grubu’ndan şölen

Uşak’tan katılan Mesut Karabacak yönetimindeki “Dilruba Musikî Grubu”nun performanslarıyla devam eden program, öğle namazı, yemek arası ve sonrasında soru-cevap kısmıyla noktalandı.

Heyecan ve coşku dolu anlara şahitlik edilen programda okuyucularımız gelecek sene tekrar buluşmak temennisiyle ayrıldılar.