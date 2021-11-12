İstanbul’un barajlarında düşüş sürüyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan’da yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 81,15’e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sonbaharla birlikte başlayan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor.

Şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43,51 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan düşüş yüzde 1,22 oldu. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 377,99 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. İstanbul’da 8 Ocak’ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan’da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15’e kadar çıkmıştı. AA

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