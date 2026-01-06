"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Meteorolojiden çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

06 Ocak 2026, Salı 14:48
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ, Trakya'da gök gürültülü sağanak, Batı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda pazar günü akşam saatlerine kadar çığ tehlikesi bulunuyor.

Ulaşımda aksamalar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trakya'da yarın öğle saatlerinden perşembe günü öğle saatlerine kadar Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu bölgelerde, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı bölgelerde ise yarın öğle saatlerinden perşembe günü akşam saatlerine kadar iç, kuzey ve kıyı Ege ile Marmara'nın batısı ve güneybatısında kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Erzurum'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısı yapıldı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre bölge genelindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle eğimli ve yüksek kesimlerde dikkatli ve tedbirli olmaları, riskli alanlardan uzak durmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

AA

