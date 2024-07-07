Şimdi istişare zamanıdır

Süleyman Kösmene Malatya’da verdiği seminerde şahs-ı maneviyi konuştu.

İlahiyatçı Yazar Süleyman Kösmene Malatya’da verdiği seminerde ihlas düsturlari ve şahsi manevi konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi.

Van programı dönüşünde Malatya’ya gelen Kösmene önce konteyner merkezinde faaliyet gösteren Yeni Asya bürosunu ziyaret etti.

Kısa sohbet yaptıktan sonra yeni açılan hizmet mekanına gitti. Akşam da gelenlerle hizmetleri konustu. Süleyman Kösmene özetle şunları söyledi: İhlas prensipleri bizim rehberimiz olmalıdır. Her bir fert vücudun azaları gibidir, rahatsızlıklar herkesi etkiliyor. Hizmette muhabbette muhabbet sevgi ve saygı esastır.

İnsan-i kamil makamına çıkmak için fedakarlık şarttır. İnsanlığı sahili selamete götüren bir geminin hademeleriyiz. Şahsı maneviye dahil olursak sonsuz bir hayata kavusuruz inşaallah. Şahsı maneviye dahil olup gereğini yapanlara ölüm bile gelecek sevabı etkilemez. Malumatfurusluğa ve ucba girmemek için gayret göstermeliyiz.

İhlasın çözmediği problem yok

Kuvvetin hakta ve ihlâsta olduğunu unutmayalım, ihlâslı olmak şartıyla çözülmeyen bir problem yoktur. Kemmiyet değil keyfiyet önemlidir. Zamanımız istihare değil istişare zamanıdır. Nur talebeleri Kur’an’ın, hadisin ve ehli sünnetin tebliğcileridir. Şahsı maneviye dahil olmanın da şartları vardir. Uhrevi amellerde şirketi maneviye geçerlidir. Şahsi maneviyeyi incitmemek lazım. Her yönden gelen günahlara karşı binler dil ile istiğfar ve sevap kazanabiliriz. Kısaca karar verip sadakat, sebat ve takva ile devam etmek lazım” Kösmene programın sonunda dinleyicilerin sorularına makul cevaplar vererek kitaplarını imzaladı.

YENİ ASYA / MALATYA - AHMET KURNAZ