THY, 61 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), beklenen hava şartları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Yurt geneline kar yağışı uyarısı THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti. Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. AA

