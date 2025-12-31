"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

THY, 61 seferini iptal etti

31 Aralık 2025, Çarşamba
Türk Hava Yolları (THY), beklenen hava şartları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 215
