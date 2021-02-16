Türkiye genelinde kar yağışı hakim

Türkiye'nin birçok noktasında kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sakarya'da kent merkezinde kar kalınlığı 25, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı, Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde ise 1 metre, 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda ise 1,5 metre olarak ölçüldü.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerini temizlerken, bazıları da iş yerlerinin önünde biriken karı küredi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli

Kentte üç gündür etkili olan kar, yüksek kesimleri yaklaşık 30, şehir merkezini ise 15 santimetreyi bulan beyaz örtüyle kapladı.

Yollarda tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Zabıta ekipleri de kar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Ekipler, Umuttepe yolunda arıza nedeniyle yolda kalan ve kaza yapan araçları çekiyor, karda yürümekte zorluk çeken yayalara da eşlik ediyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 86 santimetre olarak ölçüldü.

Kartepe Belediyesi ekipleri de ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde beş gündür aralıklarla etkili olan yağışla kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Bolu Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Kentte görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu ise bir başka güzelliğe büründü.

Karabük

Karabük'te kar aralıklarla etkisini gösteriyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde 20, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezine gidenler, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor.

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda ise sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Trafik ve karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı Ahmetusta Geçidi ve D-100 kara yolunda alınan önlemleri artırdı.

Kırşehir

Kırşehir'de sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma oluşmaması için Karayolları ile belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 61. Kırşehir Şefliği ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümündeki Kaman yol kavşağı, Hamit köyü rampası, Çiçekdağı, Mucur ve Kaman ilçelerinde çalışma yapıyor.

İl Özel İdaresi de 6 ilçede 32 iş makinesi ve 53 personelle köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Beyaza bürünen kent merkezinde buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Buzlanma sonucu vatandaşların yürümekte zorlandığı kaldırımlarda belediye ekipleri kar kürüme çalışması, ana arterlerde tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kırıkkale

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ana arterler başta olmak üzere tüm mahallerde tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplere kolaylıklar diledi.

İl Özel İdaresi de 9 greyder, 4 kar küreme kamyonu, 5 traktör kepçe ve 70 personelle köy yollarının kapanmaması ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte, ekipler tarafından gece yolda kalan 3 araç da kurtarıldı.

Nevşehir

Nevşehir İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, merkez ve köy yollarında tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ekipler oluşturulduğu, işçilerin gece ve gündüz iki vardiya halinde çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda görev yapacak karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Kentte kar yağışının yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Niğde

Niğde kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Niğde Belediyesi ekipleri, kar kürüme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yürütüyor. İl Özel İdaresi ekipleri ise köylerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Samsun

Samsun'da dün başlayan ve gece etkisini artıran yağış nedeniyle Samsun-Ankara karayolunda ve şehir merkezinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar ve tipi Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde de etkisini sürdürürken, burada ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri de kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Kent merkezini de etkileyen kar sonrası ana caddeler dışındaki hemen hemen her yer beyaza büründü.

Buzlanma sonucu vatandaşların yürümekte zorlandığı kaldırımlarda belediye ekipleri kar kürüme çalışması, ana arterlerde ise tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan Atakum sahiline, kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar ve hayvanlar için vatandaşlarca yem bırakıldı.

Kastamonu

Dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Yağış dolayısıyla belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyarıyor.

Kar kalınlığının kent merkezinde 26, yüksek kesimlerinde ise 95 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Amasya

Amasya Belediyesi ekipleri, etkisini artıran kar ve buzlanma nedeniyle ana arterler başta olmak üzere tüm mahallerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, merkez ve köy yollarında da tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Dün akşamdan bu yana etkili olan yağış Yalıboyu Evleri ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda ise güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte yağışın yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Tokat

Tokat'ta gece başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Tokat-Sivas kara yolunda ekiplerin kar temizliği yapmasının ardından araçların geçişine izin veriliyor.

Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Çorum

Çorum'da da yağış dünden bu yana aralıksız sürüyor.

Zaman zaman şiddetini artıran kar, kentteki hayatı olumsuz etkiliyor. Sürücülerin ulaşımda güçlük yaşadığı kentte yağışla birlikte karla mücadele çalışmaları da başladı.

Karayolları Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, Samsun-Ankara kara yolunu açık tutmaya çalışıyor.

Çorum Belediyesi de kent merkezinde 26 iş makinesi ve 215 personelle yol ve kaldırımlarda çalışma yapıyor.