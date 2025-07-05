Ödemiş yangınında can kaybı 3’e yükseldi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz’da başlayan orman yangınında ağır yaralanan Beydağ Orman İşletme Şefliği personeli şoför Ragıp Şahin, tedavi gördüğü hastanede can verdi.

Hatay Dörtyol'daki orman yangınında son durum? - '65 yangınla ilgili 44 şüpheli gözaltına alındı' 45 yaşındaki 4 çocuk babası Şahin’in, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, vefat ettiği öğrenildi. Orman işçisi Ragıp Şahin ile birlikte, Ödemiş yangınında can verenlerin sayısı 3’e yükseldi. İzmir - Anka

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