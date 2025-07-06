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6 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Mersin'de hafif araç tıra çarptı: 1'i çocuk 5 kişi öldü

06 Temmuz 2025, Pazar 19:12
Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişinin öldüğü, 1 çocuğun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerin araçlardaki incelemesi sürüyor.

AA

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