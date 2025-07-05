Doğu Karadeniz'de temmuz ayında beyaz rahmet

Rize, Trabzon ve Bayburt'un bazı köy ve yaylalarında temmuzda beyaz rahmet olan kar etkili oldu.

Rize'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından Kaçkar Dağları Milli Parkı çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesinin Kavron ve Samistal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yaylaya kar yağdırıldı. Trabzon'da da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Hayrat ilçesine bağlı Sarmaşık Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile Of ilçesinin Varda Yaylası, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor. Bayburt Kentte dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde gözlemlendi. Aralıklarla devam eden kar sonrası Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü. Günbuldu köyüne yolcu getiren taksi şoförü Yakup Bayram, temmuzda ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığı için şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. AA

Okunma Sayısı: 448

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.