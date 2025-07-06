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Türkiye şap hastalığına karşı alarmda!

06 Temmuz 2025, Pazar 12:25
Tarım ve Orman Bakanlığı, hastalığın yayılımını engellemek için hayvan pazarlarını kapatmasının ardından salgınla mücadele için ilk etapta 4,5 milyon aşı üretti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de ortaya çıkan SAT-1 tip şap hastalığının yayılımını engellemek için seferberlik başlattı ve ilk etapta 4,5 milyon doz aşının üretimini tamamladı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye Şap Enstitüsünce SAT-1 şap hastalığını önleyecek aşı üretim çalışmaları hız kazandı.

Bu alanda seferberlik başlatan Bakanlık, ülkede görülen SAT-1 tip şap hastalığının yayılımını engellemek için ilk etapta 4,5 milyon doz aşı üretti. Bir yandan aşı üretim faaliyetleri tam kapasite devam ederken, bir yandan da aşıların sahadaki dağıtımı yapılıyor.

Yeni tip SAT-1'e karşı geliştirilen aşılar, hastalığın görüldüğü yerlerde ve komşu ilçelerde ücretsiz olarak veterinerler tarafından uygulanıyor.

Hastalığın yayılımını engellemek için tedbiren kapatılan hayvan pazarları da salgının seyrine göre adım adım açılacak.

SAT-1 tipi şap hastalığı ilk olarak Hakkari'de görüldü

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, şap hastalığının 4 ay önce Avrupa'da başladığını bildirdi.

Türkiye'de özellikle doğu illerinde sınırdan hayvan geçişleri olduğuna işaret eden Tunç, ülkede hastalığın ilk olarak Hakkari'de görüldüğünü ve salgının, hayvan pazarlarının açık olması ve nakillerin devam etmesiyle ülke geneline yayılmaya başladığını ifade etti.

Tunç, bu tipin ülkede ilk kez görüldüğüne dikkati çekerek, "Bizim talebimiz doğrultusunda hayvan pazarlarının kapatılması kararı verildi. Bu sayede hayvan nakilleri de engellenmiş oldu ve hastalığın yayılmasının önüne geçildi. Bu tamamen üreticinin menfaatine olan bir durum. 21 gün içerisinde hayvanlara ikinci aşı yapılınca bağışıklık kazandırılmış olacak. Sonra hastalık gelse bile bir zararı olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalığın sektöre etkisine ilişkin de bilgi veren Tunç, "Pazarların kapalı olması kırmızı et piyasasını olumsuz etkilemedi. Pazarların kapalı olmasıyla et fiyatlarının artacağı söylentileri asılsız. Fiyatlarda düşüş var, piyasada et sıkıntısı yok. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız endişe etmesin." dedi.

Hastalığın hayvanlarda ateş, kilo ve süt kaybına neden olduğunu belirten Tunç, bu durumun önüne geçmek için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Tunç, ülkede şap aşısının yerli miktarda üretildiğine işaret ederek, "SAT-1 tipi için yerli aşı hızlı şekilde üretildi. Şap Enstitüsü çok iyi çalışıyor. Haftalık 1 milyon dozdan fazla aşı üretiliyor. Bu aşı hızlı şekilde bütün illere dağıtıldı. Yerli aşı olması çok önemli katkı sağlıyor. Üreticilerimizin aşılama için veteriner hekimlerimize yardımcı olması önem taşıyor." diye konuştu.

"Şap hastalığı aynı zamanda döl verimi kayıplarına da neden olmaktadır"

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan da damızlık hayvan yetiştiricilerinin, yaygın bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğunu belirterek, "Et ve süt veriminin sonradan tolere edilemeyecek şekilde düşmesine neden olan şap hastalığı, aynı zamanda döl verimi kayıplarına da neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

Kurbanlık hayvan hareketleriyle yayılan hastalığın damızlık ineklere ve düvelere de bulaşarak verim kaybına neden olmasından endişe ettiklerine dikkati çeken Özcan, "'Anası olmayanın danası da olmaz' felsefesiyle damızlık hayvanlarımızın sağlıklı kalması hepimizin temennisidir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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