"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Zonguldak Ereğli'de Osmanlı çileği hasadı başladı

30 Mayıs 2023, Salı 12:00
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 1800'lü yıllarda İstanbul'dan getirilen tohumlarla yetiştiriciliğine başlanan Osmanlı çileği tezgahlardaki yerini almaya başladı.

İstanbul'dan tohumu ilçeye getirilen ve yöreye uyum sağlamasıyla üretimine devam edilen çileğin hasadı yapılıyor. İlk meyvelerini veren çilekleri küçük, orta ve büyük ölçekli tarlalarda üreten yetiştiriciler, sabahın erken saatlerinde toplamaya başlıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Ali Ercan, araştırmalar ve elde edilen bilgiler ışığında Osmanlı çileği tohumunun 1800'lü yıllarda İstanbul-Arnavutköy'de yetiştirildiğinin bilindiğini ve bu yüz yılın sonuna doğru da ilçeye getirildiğini anlattı.

Ercan, yetiştirme oranı 1960'lı yıllardan sonra azalan meyvenin, 1990'lı yıllarda tekrar yerel katkılarla üretilmeye başladığını aktararak, pembeliği, aroması ve kokusunun diğer çilek türlerinden ayıran en önemli özelliği olduğunu belirtti.

İlçede 5-6 dekarlık alanda üretim yapıldığını ifade eden Ercan, dekar başına ortalama 500 kilogram verim alınlığını ve bu yıl 2 bin 500 kilogram rekolte beklendiğini kaydetti.

Ercan, coğrafi işaret almak için 2019'da başlatılan tescil başvurusunun 5 Temmuz 2021'de onaylandığını da sözlerine ekledi.

Karadeniz Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, üretimi yeniden canlandırma için çileğin önemini anlatmak üzere çalmadık kapı bırakmadıklarını dile getirdi.

Çetinkaya, "Bugün Osmanlı çileğinin adından söz edebiliyorsak ve bunu ekonomiye katmaya çalışıyorsak, bu kuruluşun etkileri büyüktür." dedi.

"Dedemizden kalma bizden sonra da torunlarımız devam edecek"

Üretici Cengiz Malçok, çilek üretiminin dedelerinden kalma olduğunu ve kendilerinden sonra da torunlarının bu işe devam edeceğini belirtti.

Bahar aylarında başladıkları işin haziran ayının sonuna kadar sürdüğüne değinen Malçok, "Gün ağarmadan toplamaya başlar, 09.00'a doğru tamamlarız. Akşam 5-6'dan sonra da tekrar toplarız. Bu şekilde işimiz devam eder." diye konuştu.

Malçok, Osmanlı çileğinin sıcağı çok sevdiğine işaret ederek, 20 gün havanın güneşli olması halinde 1 ton çilek elde edebileceklerini ifade etti.

Pazarda kilosunu 50 liradan sattıkları çileğin şu anda sofralık olduğunu aktaran Malçok, daha sonra hasat edilen meyvelerin küçük boyutta olduğu için reçel yapımında kullanıldığını söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yurt geneline sağanak uyarısı: Kuvvetli yağışlar bir hafta daha devam edecek

    Hacı adayları dualarla Kutsal Topraklara uğurlandı

    NATO, Kosova'ya takviye asker gönderecek

    Galatasaray şampiyonluk için Ankaragücü karşısında

    Milletvekili Seçimi ''kesin'' sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

    Moskova’ya İHA saldırıları düzenlendi

    Meteoroloji'den Samsun ve Amasya çevrelerine uyarı

    Rusya'nın Kiev’e düzenlediği yoğun İHA saldırısında 1 ölü 3 yaralı

    Fransa Kosova'daki Barış Gücü askerlerine yapılan saldırıları kınadı

    Ukrayna topçu bataryaları Rus mevzilerine yoğun atış yapıyor

    Gelecek 5 yıl içinde bir sene "en sıcak yıl" olması bekleniyor

    Artık önümüze bakalım

    Uzay işçisi robotlar yolda

    Sudan'daki çatışmalar yeniden şiddetlendi

    TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    Ekmek zammı seçim sonrasına mı kaldı?

    Sırbistan'daki okullarda "bomba ihbarı" alarmı!

    'Durum daha da kötüye gidecek'

    Her şey yeniden başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Mayıs...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Yine de sonuç harika değil mi?
    İbrahim Aktaşcı

    “Sanki yedim” Pollyanna!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Namık Gedik’in mezarı Cebeci’de
    Faruk ÇAKIR

    Seçim biter, geçim başlar
    Genel

    Bediüzzaman ve talebeleri dünyamızı aydınlatıyor
    Cevher İLHAN

    Demokrasi mücadelesine devam...
    Süleyman KÖSMENE

    Temsiller ve hakikatler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.