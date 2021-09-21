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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Astroloji ve gayb

Ali FERŞADOĞLU
21 Eylül 2021, Salı
“İnsanlar geleceği görebilir mi?” (9.9.2021) başlıklı yazımız üzerine Tahsin kardeşimiz, “Astroloji benzeri işlere meyil arttı. Bu konuya da değinebilir misiniz?” diye sordu.

“Astro” yıldız, “logos” bilgi anlamına gelen kelimelerden türeyen astroloji, “Güneş, Ay, gezegen ve yıldızların” konumlarının yeryüzündeki hadiselerle ilişkilendirilip yorumlanmasıdır.

Güneş ile birlikte Ay ve sair gezegenler kendi etraflarında ve Güneş’in etraflarında döner ve bütün astrolojik göstergeler bu hareketlere göre değerlendirilir! İşte astroloji, yıldızların yer olayları üzerindeki etkisini belirtmeye ve bu etkileri göz önünde tutarak insanların geleceğini önceden bildirmeye dayanan falcılık işi ve şarlatanlığıdır! 

Zira, gaybı Allah’tan başkası bilemez! Kur’ân ve hadisten istikbale dair verilen haberler, çıkarılan gaybî şifreler hakikî gayb değil, izafî gaybtır. Yani Kur’ân ve hadise giren meseleler “Laya’lemul gaybe illellah” kapsamından, yani, gayblıktan çıkmış, şahadet âlemine girmiş haberlerdir. Bizim için gayb olan, sahanın uzmanları, “ilimde derinlik sahibi” olanlar ve evliyaları için gayb değildir ve bildirdikleri de gayb değildir. 

Yani, şa­ha­det âle­mi ve me­le­kut, mad­de­öte­si, ma­na âle­min­de bu­lu­nan gö­rün­tü­ler, ses­ler var­dır. Bun­lar ki­mi­mi­ze gö­re gayb, ki­mi­mi­ze gö­re ise za­man za­man ayan be­yan ola­bi­lir. İş­te, bun­la­rı al­gı­la­mak, ha­ber­dar ol­mak müm­kün­dür. Ya­ni ba­zı hu­sus­lar bi­ze gö­re gayb iken, me­le­kût/ma­na/me­ta­fi­zik âlem­de iler­le­yen in­san­lar için gayb de­ğil­dir. 

İn­san­la­rın ge­le­ce­ği ve ha­ki­kî gay­bı bil­di­ril­me­den ve gös­te­ril­me­den bil­me­le­ri ve gör­me­le­ri imkânsız­dır. Keş­fe­di­len / gö­rü­len / bi­li­nen / işi­ti­len şey, iza­fi/gö­re­ce­li, ya­ni bi­ze gö­re olan gayb­dır. Yok­sa ve­li ve arif­le­rin, hat­ta bir kı­sım med­yum ve­ya fal­cı­la­rın gör­dük­le­ri, bil­dik­le­ri, gayb de­ğil, gayb­dan çı­kıp şa­ha­det âle­mi­nin de­ği­şik bo­yut­la­rı­na ayak ba­san ve bi­zim he­nüz mut­ta­li ol­ma­dık­la­rı­mız­dır. 

Kur’ân’da mealen, “Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır.” (En’âm Sûresi: 59) diye beyan buyurulur. Dolayısıyla Kur’ân ve hadislerde haber verilen şeyler gaybtan çıkmış, şahadet âlemine ayak basmıştır. Ancak, ilimde derinlik sahibi olup şifrelerini, formüllerini bilenler bize göre gayb olan o hakikatleri görebilirler. Bu tıpkı, bilgisayarın şifrelerini bilenlerin içinde var olan farklı, derin âlemleri gezip haber vermeleri gibidir.  

Astrologlar ise, gözlerinin önündeki dünya hadiselerini isabetli yorumlayamıyorken nerede kaldıkı yıldızların hareketlerini yorumlayabilsinler! 

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