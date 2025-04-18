"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Müsbet hareket sonuç alır

Ali FERŞADOĞLU
18 Nisan 2025, Cuma
İktidar “maraz-ı ruhî ve bir sakam-ı kalbi”ye mi düçar olmuş?

Yıllardır belediye başkanlığı yapanları gözaltına alıyor, 30 sene sonra diplomalar iptal ettiriyor! Sayıştay yok mu? İçişleri Bakanlığı, bütün istihbarat birimleri elinizde değil mi? Bu kişi belediye başkanlığına aday olunca niye mahzurludur, demediniz? Kaç sene başkanlık yaptı, niye ortaya çıkarmadınız? 

Yapılan, zaten zar-zor ayakta duran, yaralı bereli hukuku, adaleti, güveni, demokrasiyi tahriptir. Türkiye’nin hem içte hem dışta itibarını yerle bir etti.

Bu iktidar döneminde eğitimdeki fecaat devam ediyor! (Üniversiteliler 200 kelime ile konuşuyormuş!) Adalet mekanizması yerle bir edilmiş.

TV kanalları, internet, medya, sosyal medyanın ferdi, âileyi, toplumu tahrip etmeye, ahlâki dejenerasyon ve çökertmeye devam ediyor!

Ekonomide de çok daha kötü sonuçları şimdiden görülmeye başlandı. Reisler malımızı (vergimizi) enflasyon, faiz, vs. ile ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da almalarına veya dimağınızda hapsetmişler! Trilyonlarca lira vergi, deprem paralarını çar-çur etmişler!

Şimdi, menhûs iktidarlarını devam ettiremeyecekleri ve deniz bittiği için toplumu müthiş bir gerginlik ve kutuplaştırma anaforuna atıyorlar! Vatandaş olarak aklımızı başımıza, başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmenin ve tedbir üretmenin zamanıdır:

Bütün bu sayılanları ya kendisi bilerek ve isteyerek yapıyor; ya kendisi yapmıyor!.. Kendisi yapıyorsa, çok kötü değil mi? Kendisi yapmıyorsa; gücü bu siyasî satranç oyun ve atraksiyonlarını durduramıyor, demektir. Bu daha da kötü değil mi?

Vatandaşa bir tavsiyemiz daha var: Bu iktidarın toplumu oyalamadan, manipule etmeden “Başaramadım, özür dilerim!” deyip seçimle gitmeye ikna etmeli. Ne ile? Elbette müspet hareket ve meşru demokratik haklarla...

Bu hem kendisinin de hayrına değil mi? Günahlarınızı katlamadan, Cehennemdeki yerinizi derinleştirmeden çekip gitmeyecek misiniz?

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor

    Yurdun kuzey bölgelerine sağanak yağış uyarısı!

    İlk Hacı kafilesi 29 Nisan’da yola çıkacak

    Özel sektörün yurt dışı borcu altı yılın zirvesinde

    Gazze’de “insanî çöküş” yaşandı

    BM’den Güney Sudan uyarısı

    Gıda enflasyonunda liderlik bizde

    Merkez Bankası faizi yüzde 46'ya çıkardı

    Türkiye’nin bütün demokratları ‘tek adam’a karşı

    İmamoğlu: Ya adalet ya sefalet

    Gram altın rekor tazeledi

    Can Atalay kararı tutanaklara eklendi

    Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

    Acil tutuklama emri çıkarılsın: "İngiltere yetkilileri el sıkışmak yerine kelepçe takmak zorundalar"

    'İran nükleer silah elde etmeye çok uzak değil'

    Trump yönetimi "mahkemeye itaatsizlikten" suçlu bulundu

    Çalışanlarının Microsoft'a Gazze tepkisi devam ediyor: 'İsrail'e yapay zeka destekli silahlar satıyor'

    Marmara'da yeniden müsilaj alarmı!

    ABD'nin Çin'e uyguladığı tarife artışı yüzde 245'e ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Üstad: Bursa’ya selâm ediyorum - Bediüzzaman Mevlidine bekliyoruz
    Şükrü BULUT

    Türkiye’de AKP’yi İmamoğlu’yla, Avrupa’da Macron’u Le Pen’le temizleyemezler…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstibdatla kırılan şevk hürriyetle canlanır
    Süleyman KÖSMENE

    Allah tek iken bazen neden biz diyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Frengî ikizler: Türkçülük ve Kürtçülük
    Ahmet BATTAL

    Feodalite meselesi, “tulum çıkarmak” ve MHP’nin çıkışı
    Faruk ÇAKIR

    Eğitime de düşmanlık olur mu?
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Hür düşünce ve adaletin sözcüsü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.