"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İşler ehline mi veriliyor?

Ali FERŞADOĞLU
23 Nisan 2025, Çarşamba
Hiç kimse hayatını, okulunu, şirketini, rast gele kişilere teslim etmez. Zira, her şeyin kural, tüzük, yönetmelik, kanunları vardır. Sosyal hayatın da temel kurallarını koyan Kur’ân, açıklayıp düzenleyen, hadîs, Sünnet-i Seniyyedir:

“Ey iman edenler! İnsanlar arasında adâlet edin; emaneti, işi ehline verin.”1 meâlindeki ayet, hem adalet hem de liyakati emreder. Aynı zamanda herşeyi yerli yerine koymaya adalet denildiğinden emanetle de ilişkilidir.

Yeterlilik prensibi olan liyakat; verilecek vazifeyi başarıyla yapabilme kabiliyet ve maharetidir. İçtimaî makamlar, idare, siyaset, meslekler, kısaca insanın sorumluluk sahasına giren her şey emanettir. Buna göre, iki veya daha çok şoför, usta, mühendis, yönetici farz edelim; iş kime verilecek? Akrabaya mı, dindara mı, yoksa daha iyi bilen ve işin uzmanına mı? Liyakatte bilgi, görgü, ufuk ve maharet şarttır. Ki, emanetleri daha ehil, liyakatli, maharet sahibi, uzman ve otoritesine vermek farzdır.

Aslında Müslümanların en avâmı bile, özel işlerini, “ehline, liyakatli olana, uzmanına” veriyor. Binanın planını iyi bir inşaat mühendisine çizdirir, yapımını daha usta olana, otobüs, gemi, uçak kullanımını gayr-i müslim de olsa, mahire veriyor. Peygamberimizin (asm) tavsiyesi çarpıcı: “Kişinin namazına, orucuna bakmayın; konuştuğunda, doğru konuşup konuşmadığına, kendisine emniyet edildiğinde, güvenilirliğini ortaya koyup koymadığına; dünya kendisine güldüğünde, takvayı elden bırakıp bırakmadığına bakıp öyle değerlendirin. Kişinin namazı, orucu sizi aldatmasın. Dileyen oruç tutar, dileyen namaz kılar. Fakat güvenilir olmayanın dini de olmaz.”2 Bediüzzaman değerlendirmesi de şöyle: “Hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Fakat iş ve sanat başka olduğu için, fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte, şimdi salâhat ve mahareti [dindarlık ve uzmanlığı], tâbir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem edenler vezaife kifayet etmezler. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir [ya dindarlık veya sanatı, liyakati tercih edilecek.] Sanatta maharet ise müreccahtır.” İşte, sanatta uzmanlık, liyakat, beceri tercih edilir.”3 Demek, akraba, partidaş, dindar; değil, “san’at, maharet, liyakat, ehliyet” esastır.

Emaneti ehline, liyakatliye vermek adalettir; vermemek zulümdür! 

Kendimizi test edelim: Emaneti, işi, ehline mi veriyoruz?

Dipnotlar: 

1-Nisa Suresi, 58.; 2-Kenzu’l-Ummal, H. No: 8435., 8436.; 3-Münazarat, s. 56.

Okunma Sayısı: 435
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Açılışının 105. yılında Meclis iradesine sahip çıkmalı

    Demokrat hukukçu Ali Fuat Başgil unutulmadı

    Van'daki feci kazada minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

    Filistin Kurtuluş Örgütü: Katliam karşısında sessizlik uluslararası toplumun alnında bir lekedir

    Trump'ın Özel Temsilcisi: Ukrayna, NATO'nun bir parçası olamayacak

    Trump barışı da paraya bağladı - "Altını olan kuralları koyar"

    Harvard öğrencilerinden Sullivan'a Gazze protestosu

    Lavrov: İslam dünyasıyla bizi çok şey birleştiriyor

    3 şehir ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

    41 ülkeden 200 sendikacı başkandan BM önünde dünyaya Gazze çağrısı: ''Artık somut adımlar istiyoruz''

    Dünyevîleşme deli gömleğidir

    “Türkiye genelinde bir adaletsizlik var”

    Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı

    Gazeteci Ruşen Çakır: Bana göre, Erdoğan pişman

    Uyuşturucu tacirlerinin artmasına neden göz yumdunuz?

    Görme engellilere yapay zekâdan rehber

    Slovakyalı Magdalena Müslüman olarak “Zeynep” ismini aldı

    Hacı adaylarına verilen kurslar sürüyor

    Ahlaki değerler erozyona uğradı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, Meclis elinde olmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Milletin kalbi” devre dışı
    Erdal Odabaş

    Şuradan sandığa: İslâm ve demokrasi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki tane “23 Nisan” var
    Cevher İLHAN

    Hukuka suikastle ekonomiye darbe!
    Süleyman KÖSMENE

    Onlar yanlışta gidiyorlar!
    Abdil YILDIRIM

    Bursa’da Bediüzzaman
    Genel

    Demokrat hukukçu Ali Fuat Başgil unutulmadı
    Ahmet BATTAL

    TRT: Övmek serbest yermek yasak!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.