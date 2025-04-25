Mehdî (ra), Süfyan komitesini dağıtacak

Kur’ân ve hadislerde haber verilen insanlığın en dehşetli Deccal /Süfyan fitnesi zaman diliminde fitne ve tahribatları devam ediyor. Asla korku, endişe, şüphe ve ümitsizliğe düşmeyelim. Zira, Peygambrimiz (asm), “Mehdî, asker ve ordularını” müjdelemiştir:

“Dünyanın ömründen sadece birgün kalsa bile, Allah (cc) benim Ehl-i Beytimden bir adam (Mehdî) gönderecektir. Zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır.”1

Hâlbuki, bunca tahribatı bir kişi yalnız başına düzeltemez. Mehdî bunu yalnız başına yapmayacaktır. Onun üç ordusu var: 1. Ordusu: “Müslüman İsevîler.” 2. Ordusu: Nûranî Cemaati. 3. Ordusu: “Seyyidler Cemaati”dir.

2. Ordusu: “Hazret-i Mehdî’nin cemiyet-i nuraniyesi”dir. Ki, “Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid’akara- nesini tamir edecek, sünnet-i seniyyeyi ihya edecek; yani âlem-i İslâmiyette risalet-i Ahmedîyeyi (asm) inkâr niyetiyle Şerîat-ı Ahmediyeyi (asm) tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hazret-i Mehdî cemiyetinin mu’cizekâr manevî kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak.

“Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı ulûhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr-ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselamın dîn-i hakîkisini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr Müslü- man İsevîler bir İsevî cemaati namı altında ve ‘Müslüman İsevîler’ ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komi- tesini”2 dağıtıyor!

Deccalizmin/Süfyanizmin silâhı, felsefesi “Tabiatçılık, tesadüfçülük, maddecilik, materyalizmdir. Bilhassa “cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı ulûhiyet” olan bu akımlar fen ve felsefeyi kendi bâtıl ve sapıtmış düşünceleri için bir perde yaparak yaydılar, yayıyorlar.

İşte bu “Müslüman İsevîler” de Mehdînin ordusunda, safında yer alarak “ilim ve fenlerle bunları çürüttü, çürütüyor: Entropi hakikati, İzafiyet teorisi, Big Bang, Genetik teknolojisi ve DNA, Kuantum Mekaniği ve maddenin ezelî olmadığı ve Allah’ın varlığı ispat edilmiş.

Hz. Ali de (ra) şöyle buyurmuş: “Mehdî’nin ordusu zaman zaman darbeler yiyecek, zaman zaman o çetin görevi üstlenememek, rahatlık meyli; can, mal, mevkî korkusu gibi çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacaktır. Ama onlar buna aldırmayacak.”3

Mehdî’nin (ra) ordusu “Seyyidler Cemaati”ni daha sonra ele alalım inşaallah.

Dipnotlar:

1-İbni Mâce, Fiten 34.; 2-İbni Mace/Ramuzü’l Ehadis, s. 476.; 3-Mektubat, s. 425.