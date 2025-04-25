"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Mehdî (ra), Süfyan komitesini dağıtacak

Ali FERŞADOĞLU
25 Nisan 2025, Cuma
Kur’ân ve hadislerde haber verilen insanlığın en dehşetli Deccal /Süfyan fitnesi zaman diliminde fitne ve tahribatları devam ediyor. Asla korku, endişe, şüphe ve ümitsizliğe düşmeyelim. Zira, Peygambrimiz (asm), “Mehdî, asker ve ordularını” müjdelemiştir:

“Dünyanın ömründen sadece birgün kalsa bile, Allah (cc) benim Ehl-i Beytimden bir adam (Mehdî) gönderecektir. Zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır.”1

Hâlbuki, bunca tahribatı bir kişi yalnız başına düzeltemez. Mehdî bunu yalnız başına yapmayacaktır. Onun üç ordusu var: 1. Ordusu: “Müslüman İsevîler.” 2. Ordusu: Nûranî Cemaati. 3. Ordusu: “Seyyidler Cemaati”dir.

2. Ordusu: “Hazret-i Mehdî’nin cemiyet-i nuraniyesi”dir. Ki, “Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid’akara- nesini tamir edecek, sünnet-i seniyyeyi ihya edecek; yani âlem-i İslâmiyette risalet-i Ahmedîyeyi (asm) inkâr niyetiyle Şerîat-ı Ahmediyeyi (asm) tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hazret-i Mehdî cemiyetinin mu’cizekâr manevî kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak.

“Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı ulûhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr-ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselamın dîn-i hakîkisini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr Müslü- man İsevîler bir İsevî cemaati namı altında ve ‘Müslüman İsevîler’ ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komi- tesini”2 dağıtıyor!

Deccalizmin/Süfyanizmin silâhı, felsefesi “Tabiatçılık, tesadüfçülük, maddecilik, materyalizmdir. Bilhassa “cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı ulûhiyet” olan bu akımlar fen ve felsefeyi kendi bâtıl ve sapıtmış düşünceleri için bir perde yaparak yaydılar, yayıyorlar.

İşte bu “Müslüman İsevîler” de Mehdînin ordusunda, safında yer alarak “ilim ve fenlerle bunları çürüttü, çürütüyor: Entropi hakikati, İzafiyet teorisi, Big Bang, Genetik teknolojisi ve DNA, Kuantum Mekaniği ve maddenin ezelî olmadığı ve Allah’ın varlığı ispat edilmiş.

Hz. Ali de (ra) şöyle buyurmuş: “Mehdî’nin ordusu zaman zaman darbeler yiyecek, zaman zaman o çetin görevi üstlenememek, rahatlık meyli; can, mal, mevkî korkusu gibi çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacaktır. Ama onlar buna aldırmayacak.”3

Mehdî’nin (ra) ordusu “Seyyidler Cemaati”ni daha sonra ele alalım inşaallah.

Dipnotlar: 

1-İbni Mâce, Fiten 34.; 2-İbni Mace/Ramuzü’l Ehadis, s. 476.; 3-Mektubat, s. 425.

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yurt genelindeki yağışlı hava devam edecek

    Pakistan, Hindistan'ı uyardı: İndus havzasına yönelik her türlü girişim savaş nedeni sayılacak

    FBI, Filistin destekçisi aktivistlerin evlerine baskın yaptı

    'Depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı'

    Gazze'de gönüllü görev alan Fransız doktor: İnsan haklarına, uluslararası hukuka, savaş hukukuna uymuyorsunuz!

    BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

    Polonya'dan Rusya'ya: Yeterince toprağınız yok mu?

    Bediuzzaman’ın mirasına sahip çıkılmalı - Şeyh Mehmed Celali Medresesi yıkılmaya terk edildi

    Yazmak, stresi azaltır

    İnsan hakları, insanlığın ortak vicdanıdır

    Denizli-Pamukkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem

    Prof. Dr. Sertçelik: O beklediğimiz deprem bu deprem değil

    AFAD: 184 artçı sarsıntı kaydedildi

    '2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol ettirmemiz lazım'

    Trump: Netanyahu ile her konuda aynı taraftayız

    Gazzeli küçük kız: Yiyeceğe ihtiyacım var

    Milletin egemenliği elinden alınıyor

    İç Batı Anadolu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Prof. Dr. Türkmen: Belki bu depremin arkasından tedbirler artırılır

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Açık saçıklıkta hudut tanımayanlara İlâhî îkaz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ ders almayacak mıyız?
    Cevher İLHAN

    Cezevlerindeki yığılmaya karşı
    Şükrü BULUT

    Risale-i Nur Talebesi miyiz?
    Ahmet BATTAL

    Avrupa Türkiye’ye ne der?
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ittihadı ve dinî gruplar
    Risale-i Nur'dan

    Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Depremde 'Din dili' ve 'Bilim dili'
    Sebahattin YAŞAR

    Artık nefes almaya bile ihtiyaç duymayacaksın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.