"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hudeybiye’den Ermenilerle barışa

Ali FERŞADOĞLU
29 Nisan 2021, Perşembe
Ermeni meselesine ezber yaklaşanlara barış ürkütücü gelebilir. Ancak, Hicret ve Hudeybiye muahedesi bu hususta da örnektir.

Haddizatında Hudeybiye’de yapılan anlaşma maddelerinin tamamı Müslümanların aleyhinde idi. 

Özeti şudur: Hicretin 6. Senesi. Zilkâde, yâni 13 Mart 628. Müslümanlar yıllar yılı Kâ’be’den, yurtlarından vs. uzak kalmışlardı. Hepsi Mekke ziyareti için can atıyordu. 

Peygamberimizin (asm) izniyle umre için hep birlikte yola çıkarlar. Müşrikler ise, onları Mekke’ye sokmamakta kesin kararlı idi. Karşılıklı elçiler gider, gelir. Kopma noktasında, nihayet anlaşmaya oturulur.  

İlk taviz gibi görünen madde, antlaşma kâtibi Hz. Ali’nin (ra), “Allah’ın Rasulü” ibâresini yazması üzerine yapılan itirazdır: “Vallahi biz senin peygamberliğini kabul etseydik, seni Mekke’ye girmekten, Kâbe’yi ziyaretten alıkoymaz, seninle çarpışmaya kalkmazdık.” Hz. Ali yanaşmaz, Efendimiz (asm), “Allah’ın rasulü” ibâresini mübârek eliyle siler... Diğer maddeler de kabul ile sindirilebilecek gibi değil: 

Müslümanlarla müşrikler 10 yıl savaşmayacak. Müslümanlar Kâbeyi bu yıl ziyaret edemeyecek; gelecek yıl, yolcuların taşıdığı kılıçtan başka silâh bulundurmayacak, Mekke’de üç gün kalacaklar. Müşrikler ise Mekke’yi boşaltacak. 

Medine’deki Müslümanlardan Mekke’ye iltica edenler teslim edilmeyecek, fakat Mekke’den Medine’ye iltica eden velev ki Müslüman da olsa, iâde edilecek. Arap kabilelerinden isteyen Peygamber Efendimiz (asm), isteyen de Kureyş ile birleşmekte serbest olacak.  

Antlaşma zahiren aleyhtedir. Başta Hz. Ömer (ra) olmak üzere pek çok sahâbi itirazda bulunur... Zar-zor iknâ edilirler ve geri dönerler. Ancak, Medine’ye varmadan, Kürâü’l-Gamîm mevkiinde, “Olumsuz gibi görünen” hâdisenin hayırlı müjdesi gelir: 

“Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. And olsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.” (Fetih Sûresi, 1, 27) 

Ve bu antlaşma sayesinde İslâmiyet çok hızlı bir şekilde yayılır, Arabistan’da kök salar ve en büyük dönüm noktası Mekke Fethi gerçekleşir.  

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son gelişmeler

    Emaneti ehline verin adaletle hükmedin

    Büyük bir hayal kırıklığı

    Kapanma da göstermelik

    Dış politikada ifrattan tefrite

    Açlık sınırı 2 bin 767 lira

    'LGS'nin ertelenmesinin söz konusu değil'

    Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti

    Beşiktaş, Rize deplasmanından kayıpsız döndü

    Suudi Arabistan 8 Türk okulunu kapatacak

    Sosyal desteksiz kapanma olmaz

    Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Ersin Tatar'dan 6 maddelik öneri

    "5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi"

    Türkiye'de son 24 saatteki Koronavirüs Tablosu

    DSÖ: ‘Hint varyantı’ en az 17 ülkeye yayıldı

    BM’den İslamofobik saldırıya kınama

    AB'den Rusya'ya mesaj

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

    ABD'de son 24 saatte 51 bin vaka ve 683 ölüm gözlemlendi

    Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk tanımazlığın ülkeyi götürdüğü yer
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Allah’ın kılıcı” olan zalimler
    Faruk ÇAKIR

    Yine hak, yine adalet
    Ahmet BATTAL

    Baston tutturanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Ermeni meselesinde de Said Nursî’ye kulak verilmedi
    Süleyman KÖSMENE

    Kat kat mükâfata hazır mısınız?
    Cevher İLHAN

    “Soykırım” skandalına tavırsızlık
    Risale-i Nur'dan

    “Leyle-i Kadri nısf-ı âhirde arayınız”
    Genel

    Açlık sınırı 2 bin 767 lira

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.