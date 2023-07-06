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6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Kim bu din, ahlâk ve siyasî ifsat komiteleri?

Ali FERŞADOĞLU
06 Temmuz 2023, Perşembe
Düşmanı tanımazsanız, mahiyetini bilemezseniz ona karşı koyamazsınız.

Deccalizmin/Süfyanizmin kolları “Gizli ifsat, ahlaksızlık, dinsizlik, zındıka ve mason komiteleri…”1 günümüzün Ye’cüc ve Me’cü’cleridir. Kim bu ifsat komiteleri? Bediüzzaman şöyle teşhis eder: “Bildim ki, nasıl İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için, gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisâ taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim.”2 “Deccalın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tâbi olurlar.”3

İfsat komiteleri komünizm, dinsizlik, feminizm, kapitalizm, sosyalizm, vs., gibi bütün dinsiz felsefik akımlardan hasıl olan ahir zamanın en dehşetli inkâr, dinsizlik cereyanları “ifsat komiteleri”dir. Ahir zamanın en dehşetli ifsat sosyalizm ve komitesi komünizmdir. Siyasî hayatla ilgili en büyük “ifsat komitesi”ne örnek Komünizmdir. Fikir babası ve kurucusu Karl Marx ve meşhur Ekim Devrimini gerçekleştiren Sovyet Rusya’yı kuran Lenin ve Kızıl Ordunun başkumandanı Troçki’dir. Ve bunlar Yahudi kökenli:

“Her hükûmetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın Başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin’den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük Deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.”4

Komünizm resmen çöktü, ama, ifsatı fikren devam ediyor: “Komünizm gibi din, ahlâk ve an’ane aleyhinde olup pek müthiş bir tahribatla yarı Avrupa’yı, Çin’i istilâ eden, umum dünyaya karşı müfsid, yırtıcı rejim-i küfrîsine mukabil, milletler, devletler mâbeyninde tedbir aldıran ve bununla beraber haricî, gizli ifsad komiteleri de bu vatan aleyhinde müthiş bir hercümerce çalıştıkları bir zamanda...”5Türkiye’deki siyasi hayata müdahale etmiyorlar mı?

İfsat komitelerinin tuzaklarına düşenler iktidar olsa ne fayda? Ne dehşetli bir ahirzaman fitnesi!

Dipnotlar: 

1-Sözler, Enst./inter., s. 366, 722, 723, vd.; 

2-Lem’alar, s. 203.; 

3-Müslim, Fiten: 124; vd.; 

4-Şuâlar, s. 507;  

5-Emirdağ Lâhikası, s. 413.

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