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24 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Fidanlık Mart sayısı ile bahara “merhaba” diyor

23 Mart 2023, Perşembe 19:06
Düşen son cemrenin ardından kutlanan Nevruz ile birlikte coşkuyla karşılanan bahara, Yeni Asya Fidanlık eki de göz dolduran Mart sayısı ile “Merhaba” diyor.

Her ay birbirinden ilginç başlıkların değerlendirildiği Fidanlık’ın Mart sayısını indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz: 

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

Daha önce ilk sayısında üç ayların manevi rüzgarını arkasına alıp ikinci sayısında “Asrın Felaketi”nin burukluğu ile çıkan Fidanlık, bu ay manşetine son asrın Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi’yi taşıyor. 83 Senelik zorlu, çileli ancak bereketli ömrüyle bir destan yazan Bediüzzaman Hazretlerinin hayatının farklı yönleriyle ele alındığı ekte, ayrıca infografik harita ile Üstad’ın hayatını takip etmek mümkün. Şubat sayısında Doç. Dr. Şevki Adem ile başarılı bir röportaj gerçekleştiren Fidanlık yazarları, Mart sayısında ise Yeni Asya’nın kilometre taşlarından, İttihad’ın ilk yazı işleri müdürü Sabahattin Aksakal’ı misafir ediyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nden Risale-i Nurlardan hissettikleri manaların kaleme alındığı köşe yazılarına kadar, dolu dolu içeriklerle okuyucularını bekleyen Fidanlık, bu ay ilim-teknik sayfasını ise mühendis adaylarına emanet etti. Teknolojiyi Hakîm isminin bir tecellisi olarak ele alan genç kalemler, kaleme aldıkları yazılarla takipçilerine, güncelin içerisinden tevhide uzanan yollar gösteriyor.

Son olarak geçtiğimiz ay yeni çıkmaya başlayan sağlık sayfasının ilgi görmesiyle birlikte bu ayda sağlık serisine devam eden Fidanlık, mart sayısında Doğukan Korucu ve Talha Çalışkan’ın insan biyolojisi ve psikolojisini konu edinen enfes yazılarını istifadeye sunuyor.

Kabiliyetlerini geliştirmek için yazılarını göndermek isteyen tüm Genç Saidler iletişim için [email protected] adresini kullanabilir, Fidanlık’ı okumak isteyenler ise gazetemizin web sayfasını ziyaret edebilir.

Ekrem Donbaloğlu

Etiketler: yeni asya, fidanlık
Okunma Sayısı: 381
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  • Orhan Alagöz

    23.3.2023 22:04:06

    Gençleri tebrik ediyorum. Rabbim bu fidanlığın ,umuma faydalı bir ormana dönüştürsün inşallah ..

Risale-i Nur Külliyatı

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