Kamuoyuna açıklama

Gazetemizde geçtiğimiz günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığına yeni atanan başkanı tebrik vesilesiyle yayınlanan yazıda, Din hizmetlerinin mahiyeti ve Diyanet’in anayasal konumu ele alınmış; Said Nursî Hazretleri’nin Risale-i Nur Külliyatı’ndan da konuya dair iktibaslara yer verilmişti.

Nurları himaye etmek Diyanetin vazifesidir

Sürmanşetten duyurduğumuz yazıda, Din hizmetlerinin özünde nebevî bir karakter taşıdığı vurgulanmış; tarih boyunca bu hizmetlerin hem fertler ve sivil toplum tarafından, hem de kamu eliyle yerine getirildiğine dikkat çekilmişti. Din hizmetlerinin kimsenin tekelinde olmadığı hatırlatılarak, bu yaklaşım Risale-i Nur’dan yapılan alıntılarla temellendirilmişti. Ayrıca Risale-i Nur hizmetinin din hizmetlerinin bir parçası olduğu belirtilmiş; müellifin, Başkanlığın bu Kur’ân tefsirini himaye etmesine yönelik ifadelerine yer verilmişti.

Yazıda, Din hizmetlerinin özellikle siyasete alet edilmemesi gerektiği de ifade edilmiş, bunun anayasal hükümle de uyumlu olduğu hatırlatılarak Risale-i Nur’dan kısa bir nakil aktarılmıştı.

Ne var ki bu yazı, bazı yayın organlarında gazetemizin adı da anılarak “Diyanet İşleri Başkanına tehdit” ya da “Yeni başkana gözdağı” gibi başlıklarla sunuldu. Bu iddiaların hiçbir gerçekliği bulunmamakta olup tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir. Müellif-i muhteremin de, Yeni Asya camiasının da Diyanete ve Din hizmetlerine yaklaşımı hep müsbet olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş'a bu önemli vazifesinde başarılar dilerken, yapılacak hayırlı hizmetlerde her zaman için katkı ve desteğimizin tam olacağını beyan ederiz.

Kamuoyunu bu yanlış algıya karşı bilgilendirmeyi bir görev sayarız.

Saygılarımızla,

YENİ ASYA MEDYA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İzzet ATİK