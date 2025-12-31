"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Yılın sonu değil, yolun başı

31 Aralık 2025, Çarşamba 21:58
Fidanlık, yolculuğunun 4. yılına girerken, Aralık sayısıyla bir yıla daha veda ediyor. Yeni yılda yeni başlangıçlara yelken açmak için “Yılın sonu değil, Yolun başlangıcı” manşetiyle okuyucuları ile buluşuyor.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-30

Lahika, Kültür-Edebiyat, İlim-Teknik ve Hukukçu Gözüyle meseleleri inceleyip Risale-i Nur perspektifi ile okuyucularına sunan ve Yeni Asya’nın “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” düsturunu şiar edinen gençlerin gayreti ve emekleri ile “Fidanlık” husule geldi. Aralık ayının ve kışın zorlu ve çetin ikliminde sabır ve sebatla, daha sağlam adımlar atarak, sonuç odaklı değil süreç odaklı hareket eden Fidanlar, daha da kökleşmek ve büyümek için yeni yıla büyük bir coşku ile hazırlanıyor.

Bugüne kadar düşüncenin demlendiği, istikametin berraklaştığı, fikirlerin tekrar söze dönüştüğü bir süreçten geçtik. Şimdi ise bunların tekrar kâğıda dökülüp yazıya dönüşeceği yepyeni bir süreç başlıyor.  

Bu yeni süreçte sizleri de Yazı, çizim, şiir, makale, kanaat, eleştirilerinizle Fidanlığı birlikte büyütmekten memnuniyet duyarız. Bizimle yazmak isterseniz [email protected] adresinde mesajlarınızı bekliyor olacağız.

FİDANLIK YAZI İŞLERİ

**

Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-30

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-28-29

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-26-27

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-25

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-24

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-23

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-21-22

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-18-19-20

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-17

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-15-16

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-13

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

