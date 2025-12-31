Yılın sonu değil, yolun başı

Fidanlık, yolculuğunun 4. yılına girerken, Aralık sayısıyla bir yıla daha veda ediyor. Yeni yılda yeni başlangıçlara yelken açmak için “Yılın sonu değil, Yolun başlangıcı” manşetiyle okuyucuları ile buluşuyor.

