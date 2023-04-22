Yeni Asya Fidanlık bu ay Bayram şekeri tadında

Her ayın son çeyreğinde yayına giren Yeni Asya Fidanlık eki, yayım hayatında ilk defa bir ‘bayrama’ gözlerini açıyor.

Bayramlık elbiselerini yeni giyinip seherde bayram namazına heyecanla koşan bir çocuğun neşesi ile yoluna devam eden gazete ekimiz, bu ay, önceki aylara ek olarak bir de ‘Hukukçu Gözüyle’ sayfası ile yaprak sayısını arttırırken genç bir bakış açısı ile seçim ‘arifesindeki’ ülke gündemine dair ufak değerlendirme ve temennilerini eksik bırakmıyor. Yeni sayısının neşesini, bilim meraklılarından sağlıkçılara, kültür-sanat-edebiyat meraklılarından hakkaniyet sevdalılarına kadar Risale-i Nur perspektifi ile ulaştıran bu pencere mahiyetindeki ekimiz, yeni yazar ve yazıların ev sahipliğini yapmayı dört gözle bekliyor. Bayramın neşesi paylaştıkça çoğalır!

Her ay birbirinden ilginç başlıkların değerlendirildiği Fidanlık’ın Nisan sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

İletişim: [email protected]