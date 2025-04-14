Adem Özkan, Fuat Sezgin’i anlatacak

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve belgesel yönetmeni Adem Özkan, 15 Nisan Salı günü saat: 14:00’de Pagev Plastik Teknolojisi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir sunum gerçekleştirecek.
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TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu eski başkanı olan Adem Özkan, “Bilim Tarihinde Ezber bozan, Prof. Dr. Fuat Sezgin’le Birlikte” adlı çalışmasının sunumunu yapacak.
İslâm Bilim Tarihi üzerine araştırmalar yapan ve kitaplar yazan Prof. Dr. Fuat Sezgin, sahasında kapsamlı ilmî eserler ortaya koyan bir ilim adamı. 27 dil bilen Prof. Dr. Sezgin Frankfurt Üniversitesi’nde Arap İslâm Bilimleri Tarihi Enstitüsünü kurmuş ve yöneticiliğini yapmış. Türkiye’de İslâm Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin kurulmasına öncülük etmiş.
Üsküdar Ünv. Öğr. Gör. Adem Özkan, insanlığa faydalı eserler bırakan ve 30 Haziran 2018'de vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarını belgesel olarak hazırlamış. Bu belgesel film 10 bölüm olarak “Dünyaya doğan güneş: Fuat Sezgin’le İslâm Bilim Tarihi” adı ile çeşitli kanallarda yayınlanmıştı.
Mehtap YILDIRIM YÜKSELTEN - İSTANBUL
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