Adem Özkan, Fuat Sezgin’i anlatacak

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve belgesel yönetmeni Adem Özkan, 15 Nisan Salı günü saat: 14:00’de Pagev Plastik Teknolojisi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir sunum gerçekleştirecek.

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