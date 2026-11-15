"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

Gökyüzünde 'dron otoyolları' dönemi

15 Kasım 2026, Pazar 00:44
Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturulacak. Böylece İHA'lar, belirlenen güzergahlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 30 Temmuz 2026'da yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) kapsamında oluşturulacak İHA koridorlarına ilişkin bilgi verdi.

Yeni düzenlemeyle İHA'ların uzun mesafeli, görüş hattı dışı ve otonom uçuşlarının, belirlenmiş hava sahası koridorlarında gerçekleştirilebilmesi için gerekli çerçevenin hazırlandığını vurgulayan Uraloğlu, "dron otoyolu" olarak da bilinen İHA koridorlarının devreye gireceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturacağız. Böylece İHA'lar, belirlenen güzergahlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek. Kara yolu trafiğinden bağımsız yeni bir taşımacılık imkanının önünü açacağız" diye konuştu.

"Uçuşlar belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek"

İHA koridorlarının, SHGM tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde oluşturulacağını vurgulayan Uraloğlu, koridorların sınırları, giriş ve çıkış noktaları, uçuş yönleri, kapasiteleri ve hava araçları arasındaki asgari ayırma kriterlerinin dijital ortamda tanımlanacağını anlattı.

Uraloğlu, tüm bu bilgilerin, SHGM'nin merkezi dijital platformu İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) üzerinden yayımlanacağı bilgisini vererek, "İHA'ların yazılımları bu verileri doğrudan okuyabilecek ve uçuşlar belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Koridorları yasak, tahditli ve tehlikeli bölgelerle NOTAM yayımlanan sahaları kesmeyecek şekilde planlayacağız" ifadesini kullandı.

Sistem lojistik ve sağlık taşımacılığında önemli imkanlar sunacak

İHA koridorlarında, uzun mesafeli ve görüş hattı dışı otonom uçuşların gerçekleştirilebileceğini belirten Uraloğlu, uçuş rotalarının yapay zeka desteğiyle oluşturulacağını kaydetti.

Abdulkadir Uraloğlu, otonom uçuşların rotalarının, en kısa yol ve faz farkı esas alınıp yapay zeka desteğiyle belirleneceğine işaret ederek, "Uçuşların kontrolü ise İHATTYS üzerinden sağlanacak. Gerekli durumlarda uçuş sınırları daraltılabilecek, güzergah değiştirilebilecek, araçların inişi sağlanabilecek veya uçuşları sonlandırılabilecek. Bağlantının kesilmesi halinde ise İHA'lar, yerleşim alanları üzerinden geçmeden önceden belirlenmiş kurtarma alanlarına yönlendirilecek" dedi.

Hobi amaçlı uçuşlara kapalı 

İHA koridorlarının kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, yeni sistemin özellikle lojistik ve sağlık taşımacılığında önemli imkanlar sunacağını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, "dron otoyolları şehirler arası kargo taşımacılığında, lojistik ve aktarma merkezleri arasında düzenli otonom seferlerde kullanılabilecek. Hastaneler arasında kan, ilaç, aşı ve tıbbi numune taşınabilecek. Adalar ve kış aylarında ulaşımın güçleştiği yerleşim yerlerine ikmal sağlanabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denetimsizlik soyguna kapı açıyor

    Adalet bozulduğu için yoksullaşıyoruz

    Sınır Tanımayan Doktorlar İsrail'i kınadı

    Gökyüzünde 'dron otoyolları' dönemi

    Ekrem İmamoğlu: Niçin 20 ay tutuklu kaldı bu insanlar?

    Kestane kebap yemesi azap

    Kira uçurumu büyüyor

    Dünya bu kadar aciz mi? - Gazze'deki hastane 7 defa bombalandı!

    Ara tatilde ekran süresine dikkat

    'En büyük tehdit yapay zekâ'

    Emeklilerin 132 çeyrek alacağı var

    Fon vurgunu paraları dışarı çıkıp vergisiz geri dönecekti

    Sadece toplanıp ödenenleri açıklayan kurul!

    Terör örgütü PKK’dan “süreç” çıkışı

    Bereketin kıtlığını yaşıyoruz

    Ara tatilde ders ve dinlenme dengesini koruyun!

    Milli Takım, Fransa deplasmanında 3 puan arıyor

    ABD'deki uçuşları durdurma kararı kaldırıldı

    İran'a "şimdilik" saldırmak istemiyormuş!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sınır Tanımayan Doktorlar İsrail'i kınadı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Adalet bozulduğu için yoksullaşıyoruz
    Genel

    Denetimsizlik soyguna kapı açıyor
    Genel

    Gökyüzünde 'dron otoyolları' dönemi
    Genel

    “Gülümse Çocuk” Sincan’da
    Genel

    Ekrem İmamoğlu: Niçin 20 ay tutuklu kaldı bu insanlar?
    Genel

    “Yeni Asya anaokulum”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Toyota’dan elektrikli atağı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.