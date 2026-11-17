Siber güvenlik dünyasını sarsan yeni bir saldırı dalgası ortaya çıktı. Aralarında BBC, CNN, Zoom, IKEA ve HSBC gibi küresel devlerin de bulunduğu tam 178 şirketin internet sitesine, popüler optimizasyon platformu Optimizely üzerinden zararlı yazılım yerleştirildiği açıklandı.

Siber güvenlik araştırmacıları, kullanıcıların kripto para varlıklarını ve kredi kartı bilgilerini hedef alan dev bir siber saldırıyı deşifre etti. Güvenlik araştırmacısı Scott Helme tarafından paylaşılan bulgulara göre, dijital deneyim ve optimizasyon platformu Optimizely altyapısını kullanan 178 farklı şirketin internet sitesine gizlice JavaScript tabanlı zararlı bir kod enjekte edildi.

Listede hangi dev şirketler var?

Saldırıdan etkilenen platformlar arasında dünyanın en çok ziyaret edilen haber, finans, teknoloji ve perakende siteleri yer alıyor. İşte zararlı kodun tespit edildiği o dev kuruluşlardan bazıları:

Medya ve iletişim: BBC, CNN, Zoom, Peacock

BBC, CNN, Zoom, Peacock Teknoloji ve yazılım: Salesforce, GitLab, Ledger

Salesforce, GitLab, Ledger Finans ve perakende: IKEA, HSBC, Equifax, Air France-KLM

Siber güvenlik şirketi HudsonRock da söz konusu yöntemle zararlı yazılım dağıtıldığını doğrularken, saldırıdan dünya genelinde kaç son kullanıcının etkilendiği ise henüz netlik kazanmadı.

Kripto cüzdanları boşaltıyor, iPhone ve iPad'leri hedef alıyor

Çok amaçlı olarak tasarlanan zararlı yazılımın, site ziyaretçileri için ciddi tehlikeler barındırdığı belirtiliyor. Uzmanların tespitlerine göre virüs şu işlemleri gerçekleştiriyor:

Kripto para hırsızlığı: Kullanıcıların kripto para cüzdan adreslerini arka planda saldırganların kendi adresleriyle değiştiriyor. Saldırganların hesaplarına yapılan doğrulanmış transferler, hırsızlığın halihazırda gerçekleştiğini ispatlıyor.

Kullanıcıların kripto para cüzdan adreslerini arka planda saldırganların kendi adresleriyle değiştiriyor. Saldırganların hesaplarına yapılan doğrulanmış transferler, hırsızlığın halihazırda gerçekleştiğini ispatlıyor. Veri ve kart kopyalama: Ziyaretçilerin kredi kartı bilgilerini kopyalıyor, tarayıcı çerezlerini topluyor ve ekran görüntülerini çalıyor.

Ziyaretçilerin kredi kartı bilgilerini kopyalıyor, tarayıcı çerezlerini topluyor ve ekran görüntülerini çalıyor. Apple cihazlara özel saldırı: Yazılımın Apple marka iPhone ve iPad cihazları hedef alarak bu cihazlara "Coruna" ve "DarkSword" adlı iOS istismar kitlerini gönderdiği belirlendi.

Güvenlik duvarlarını nasıl aştı?

Saldırının en dikkat çekici yönü ise fark edilmeden sistemlere sızma biçimi oldu. Saldırganlar, Optimizely müşteri panolarında yer alan özel kod alanına (Project JavaScript ) zararlı yazılımı ekledi. Dosyanın geri kalanına dokunulmadığı için değişiklik uzun süre fark edilmedi.

Kodun doğrudan Optimizely'nin güvenilir alan adı ve güvenlik sertifikası üzerinden sunulması, hedef sitelerin güvenlik duvarlarının bu zararlı yazılımı "güvenli" olarak algılamasına ve engellememesine yol açtı. Siber güvenlik uzmanları, saldırganların birbirinden bağımsız çok sayıda müşteri projesine aynı anda nasıl erişim sağladığının Optimizely tarafından acilen açıklanması gerektiğini vurguluyor.