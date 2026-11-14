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14 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

'En büyük tehdit yapay zekâ'

14 Kasım 2026, Cumartesi 19:53
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kasım ayı Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan değerlendirmelere göre, ankete katılanların en fazla endişe duyduğu konu yapay zekâ oldu.

Özellikle yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığı siber saldırılar ve bu teknolojiyle bağlantılı karmaşık finansman modelleri, finansal sistem açısından önemli risk başlıkları arasında sıralandı. Yapay zekânın finans sektöründe giderek daha fazla kullanılması, beraberinde güvenlik ve finansal denetim konularındaki endişeleri de artırıyor. Anket sonuçları, Mayıs ayındaki değerlendirmelerle karşılaştırıldığında bazı risklere yönelik kaygıların belirgin biçimde yükseldiğini gösterdi. Yapay zekâ, uzun vadeli faiz oranlarındaki artış ve siber saldırılar, katılımcıların risk algısında en fazla yükseliş gösteren üç başlık oldu.

Haber Merkezi

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