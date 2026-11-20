Asya Kültür ve Medeniyet Derneği'nin organize ettiği "Yapay Zeka Destekli Tefekkür Atölyesi"nde bir sunum yapan Prof. Dr. Akın Özçift, dijital çağın imkânlarının marifetullah yolculuğunda bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini örneklerle anlattı.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, dinî metin okumaları ve tefekkür süreçlerinde yapay zeka (YZ) araçlarından nasıl istifade edilebileceğini konu alan özel bir atölye çalışması Yeni Asya Vakfı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Katılımcıların aktif olarak telefon ve bilgisayarlarıyla dahil olduğu programda, yapay zekanın teknik özelliklerinden ziyade Risale-i Nur okumalarında bir "müzakere ortağı" olarak kullanım yöntemleri üzerinde duruldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Özçift'in konuşmacı olduğu atölyede, Risale-i Nur okumalarında yapay zekanın nasıl kullanılacağı, bunun avantajları ve dezavantajları ele alındı.

Temel Şart: Orijinal metin ve doğru rol tanımlaması

Asya Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından İstanbul, Vefa'daki Yeni Asya Vakfı Mehmet Kutlular Salonunda gerçekleştirilen atölyenin konuşmacısı Prof. Dr. Özçift, Gemini, ChatGPT, Claude ve DeepSeek gibi modellerin okuma süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini uygulamalı olarak gösterdi. Konuşmasında yapay zekanın bağlam dışına çıkma ve kavramları karıştırma (halüsinasyon) riskine de dikkat çeken Prof. Dr. Özçift, en kritik kuralın araca mutlaka "orijinal metin" sunmak olduğunu vurguladı.

Katılımcılara; mana-yı harfî, mana-yı ismî, cilve, tecelli ve nakış gibi derinlikli kavramların farklı bakış açılarıyla (bir kelam uzmanı, psikolog, tasavvuf ehli veya 10 yaşındaki bir çocuğa hikâye anlatan bir rehber rolüyle) nasıl tahlil edileceğini örneklerle aktaran Prof. Özçift, uzun paragrafları anlam bütünlüğünü bozmadan bölme, kavram haritası çıkarma ve metne dair test soruları ürettirme gibi pratik yöntemleri de aktardı.

"YZ, ihlâsla okumanın feyzini veremez"

Programda yapay zekanın sunduğu kolaylıkların yanında taşıdığı manevi ve zihinsel risklere de değinen Özçift, "Yapay zeka metni analitik olarak kusursuz çözebilir, ancak insan kalbinin ihlâs, acz ve niyetle okumasından doğan 'feyzi' veremez. Sürekli YZ ile okuma yapmak, tefekkürü kalbî bir ibadetten çıkarıp sadece kuru, ruhsuz bir 'malumat' sürecine dönüştürebilir" uyarısında bulundu.

Özçift, devamlı yapay zekaya başvurmanın zihni hazırcılığa alıştırabileceğini ve diğer okuyucularla yapılan yüz yüze müzakere kültürünü zayıflatabileceğini ifade ettiği sunumunda, yapay zekanın ancak ülfeti kırmak ve zihne yeni pencereler açmak için yardımcı bir unsur olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Atölye, katılımcıların kendi seçtikleri metinler üzerinde yaptığı canlı uygulamalar ve değerlendirme anketinin ardından sona erdi.