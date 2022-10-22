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22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Afetlere karşı 'sünger şehir'

22 Ekim 2022, Cumartesi
Uzmanlar, beton yerine doğal unsurlar kullanılarak altyapıları oluşturulan sünger şehirlerin, birçok afeti önlemenin yanı sıra iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede de fayda sağlayacağını belirtiyor.

Arup iklim ve sürdürülebilirlik lideri Özgür Can Çelebi, “Betonun ötesine geçmek, yeşil ve mavi altyapıları inşa etmek; şehirlerin, yoğun yağışlar gibi iklim değişikliği kaynaklı etkileri yönetme becerisinin anahtarıdır.” dedi.

Uzmanlar, beton yerine doğal unsurlar kullanılarak altyapıları oluşturulan sünger şehirlerin, birçok afeti önlemenin yanı sıra iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede de fayda sağlayacağını belirtiyor.

Yağmur suyunu absorbe eden, böylelikle sel ve taşkınların oluşmasını önlemeye ek olarak yağışların yer altı suları olarak nehir ve göllere kazandırılmasıyla kuraklıkla mücadeleye de katkı sunan “sünger şehir” kavramı, afet riskini önlemede son dönemde öne çıkan alternatiflerden biri.

Sünger şehir kavramının temeli, yoğun yağışları ve iklim değişikliğinin diğer etkilerini yönetmek için bitkiler, ağaçlar, yapraklar, göller ve göletler gibi doğal altyapıyı kullanmaya dayanıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun “2030’a kadar Bioçeşitli Kentler: Kentlerin Doğa ile İlişkisini Değiştirmek” adlı raporu, şehirlerde doğal altyapıların kullanılmasının, sadece taşkın yönetiminde etkili olmakla kalmayıp aynı zamanda insan yapımı alternatiflere göre ortalama yüzde 50 daha uygun maliyet ve yüzde 28 daha fazla katma değer sağladığına dikkati çekiyor.

Asfalt ve beton yapılar sel sebebi

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Danışmanı ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başyazarı Doç. Dr. Şiir Kılkış, sünger şehirlerin tabii yüzeyleri koruyan ve artıran özelliklere sahip olduğunu belirterek, bu tür kentlerin yağmur suyunu emebilen, depolayan, temizleyen ve doğal ortamlara yavaşça aktarabilen kentsel yeşil ve mavi altyapı tabanlı çözümleri kapsadığını kaydetti.

Sünger şehirlerin, kentsel alanların içerisine tabiatın getirilmesi, yeni tabii ortamların ve kent ormanlarının oluşturulması, tabii alanların korunması, asfalt ve beton ile kaplı yüzeyin en aza indirilmesi ile oluşturulduğunu belirten Kılkış, “Türkiye’de sünger şehirler oluşturmak kesinlikle mümkün ve gerekli.” dedi.

AA

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