Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”

Teknolojik araçlar ve sosyal medya kanalları üzerinden gereğinden fazla bilgi ve malzeme tüketilmesinin ‘dijital obeziteye’ yol açtığı uyarısı yapıldı.

Uzmanlar, zihnî ve fizikî sağlığı korumak için belirli sürelerle dijital cihazlardan gönüllü olarak uzak durulması anlamına gelen ‘dijital detoks’ tavsiyesinde bulundu. Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatıma Betül Demir Evcimen, ruhsal ve fiziksel sağlığı olumsuz etkileyen teknoloji bağımlılığına karşı “dijital detoks” (akıllı telefon, bilgisayar ve sosyal medya gibi dijital cihazlardan belirli süre gönüllü olarak uzak durmak) tavsiyesinde bulundu.

Uluslararası alanda yayımlanan “Dijital Obezite Ölçek Geliştirme”, Dijital Obezite ile Dijital Okuryazarlık İlişkisinin Belirlenmesi” ve “Dijital Detoks, Dijital Diyet ile İlgili Çalışmaların Meta Analizi” gibi bilimsel makalelere katkı sağlayan Evcimen, dijital araçlar ve veri kaynaklarından içerik, bildirim veya bilginin gereğinden fazla alınmasının, “dijital obezite”ye sebep olduğunu söyledi.

Dijital obeziteyi çağın en büyük tehlikelerinden biri olarak niteleyen Evcimen, “Telefonsuz kaldığınızda veya internet kesildiğinde kaygı durumu yaşıyorsanız, çeşitli platformlardaki dizi gibi içerikleri üst üste izliyorsanız, fotoğrafınızı çekip sosyal medyada paylaşıyor, yorum ve beğenileri sıklıkla takip ediyorsanız dijital obezite eğiliminde olduğunuzu söyleyebiliriz” dedi.

“Dijital obeziteyle başa çıkmada dijital okuryazarlık önemli”

Evcimen, dijital obezitede hangi dijital aracı hangi gayeyle ve ne kadar süreyle kullanıldığının önem arz ettiğine işaret ederek, “Fiziksel obezitedeki yağ birikimi nasıl ki hantallığa ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyorsa dijital obezitede de odaklanma, motive olamama, bir şeylerden çok çabuk sıkılma durumları görüyoruz. Sadece zihinsel değil, fiziksel etkilerini de görüyoruz. Boyun tutulmaları, ellerde uyuşma ve hissizleşmeyi tetikleyecektir. Artık yüz yüze iletişimden daha çok içerik, video ve emoji gönderimiyle hiç iletişime geçmeden de tatmin olabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Sınırlar koyarak onları güvende tut

Evcimen, erken yaşlarda dijital araçlarla tanışan çocuklarda ailelerin, “dijital ebeveynliği” (ebeveynlerin çocuklarının dijital dünyadaki deneyimlerini sağlıklı yönetmelerini sağlayan yaklaşım) benimsemesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Çocukların dijital araçlarla erken yaşta tanıştığı düşünüldüğünde, ebeveynlerin çevrim içi ortamlarda sınırlar koyarak onları güvende tutmaları kritik rol oynamaktadır. Bunların dışında dijital diyet, dijital detoks gibi uygulamalar da söz konusudur” değerlendirmesinde bulundu.