"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Her hareket yapay zekaya yarıyor - Gizlilik ve güvenlik açısından endişe duyuluyor

19 Mayıs 2026, Salı 11:00
Kullanıcılar, internette yararlandıkları gündelik hizmetler aracılığıyla farkına varmadan yapay zeka araçlarının eğitilmesinde rol oynuyor.

Yapay zeka teknolojileri arasında insansı metinler üretebilen ChatGPT, Gemini ve Claude gibi büyük dil modelleri (LLM) günde çok sayıda insan tarafından kullanılıyor.Bu modellerin eğitilmesindeyse kitaplardan, internet sitelerinden, makalelerden ve diğer yazılı materyallerden elde edilen metinler kullanılıyor.

İnternette bir hizmete erişimden önce kullanıcının robot değil de insan olduğunu teyit etmeye yönelik "CAPTCHA" ve "reCAPTCHA" testleri, teknoloji firmaları için bir güvenlik önleminden daha fazlası olarak görülüyor.

Kullanıcıların, önlerine sunulan görsellerdeki harfleri yazması veya belirli nesneleri ayırt etmesi gibi basit görevler isteyen bu testlerin, yapay zeka araçlarının eğitiminde kullanıldığı yıllardır tartışılıyor.

Google'ın kullandığı testlerde sık sık yaya geçitleri, trafik lambaları ve taşıtlar gibi nesnelerin sorulması, bunlardan elde edilen verilerin yapay zeka destekli insansız araçlar için kullanıldığına yönelik iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Cep telefonundaki oyundan gerçekçi dünya haritası

Gündelik kullanımların yapay zeka eğitiminde kullanılması tartışmaları son günlerde oyunlar gibi başka alanlara da sıçradı.

ABD merkezli Niantic firmasının 2016'da piyasaya sürdüğü ve kısa sürede pek çok ülkede büyük kitle kazanan "Pokemon Go" adlı oyun, son dönemde eleştirilerin odağında yer alıyor.

Oyuncuların, "Pokemon" çizgi dizisindeki karakterleri, cep telefonlarındaki GPS ve kameralar aracılığıyla gerçek dünyada aradığı oyun, sokak görüntülerinden oluşan büyük bir veri havuzunun oluşmasını sağladı.

MIT Technology Review dergisinin haberine göre, Niantic'in yapay zeka şirketi Niantic Spatial, oyuncuların biriktirdiği 30 milyar görseli kullanarak gerçek dünyanın gerçekçi sanal modelini üretti.

Niantic, bu sayede kişilerin etrafındaki görüntülerin fotoğraflarını yükleyerek konumlarını haritada görmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı.

Gizlilik ve güvenlik açısından endişeler

Bu süreçlerin gizlilik ve güvenlik açısından sorunları olduğunu vurgulayan Christian Peukert, büyük ölçekli veri birikiminin "fişlemeye", "sahte içeriklerin üretilmesine" ve "kullanıcıların kendileriyle rekabet eden sistemleri beslemesine" yol açabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Peukert, bu veri katkısının bazı faydaları da olduğuna işaret ederek insan kaynaklı verilerin dil teknolojileri, çeviri, erişilebilirlik araçları, bilimsel çalışmalar ve arama motorları gibi gündelik hizmetlerdeki kullanımını örnek gösterdi. aa

AA

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Esfel-i sâfilîn'e yuvarlanmaya devam edecek!

    23 şehirdeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

    İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 şüpheli yakalandı

    Küba: ABD'nin müdahalesi, bölgeyi "kan gölüne" çevirecek

    Her hareket yapay zekaya yarıyor - Gizlilik ve güvenlik açısından endişe duyuluyor

    AB, değerleriyle güçlü olur

    Mutfaktaki yangın dünya zirvesinde

    Trump: İran'a saldırıları sadece "bir süreliğine" erteledim

    ABD'de San Diego İslam Merkezi'ne saldırıda 3 kişi öldü - Trump: Korkunç bir durum

    Nijerya'da 25 öğrenci, 7 öğretmen kaçırıldı

    İsrail ekonomisi yüzde 3,3 küçüldü

    Alzheimer’a karşı yeni ilaç çalışması

    Terörist ve korsan İsrail kabinesi son 24 saatte 2. kez toplandı

    Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

    İktidar faizcilere yakayı kaptırdı

    Yargıtay önünde fenerle adalet arandı

    Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi de sona erdi

    Mersin'de silahlı saldırgan dehşeti: 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

    İstiklâl Harbi ve Karabekir Paşa

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD'de San Diego İslam Merkezi'ne saldırıda 3 kişi öldü - Trump: Korkunç bir durum
    Genel

    Mersin'de silahlı saldırgan dehşeti: 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
    Genel

    Yargıtay önünde fenerle adalet arandı
    Genel

    Mutfaktaki yangın dünya zirvesinde
    Genel

    Trump: İran'a saldırıları sadece "bir süreliğine" erteledim
    Genel

    Gençlik şöleni gönüllere dokundu
    Genel

    Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi de sona erdi
    Genel

    İktidar faizcilere yakayı kaptırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.