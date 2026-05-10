SAHA 2026 sona erdi

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarın kapanış toplantısı, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, fuarın sektöre katkıları ve ulaşılan istatistikler paylaşıldı.

Murat İkinci, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun bu yıl rekorlara imza attığını belirterek, fuara gösterilen yoğun ilgiye dikkati çekti.

SAHA 2026'nın 400 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirildiğini aktaran İkinci, "150 binden fazla ziyaretçimiz, şu anda da bu sayı artmaya devam ediyor, SAHA 2026'yı ziyaret etti. Bununla beraber yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat projesinin de imzası gerçekleştirildi. Bu bir önceki SAHA fuarından çok daha yüksek bir rakam. Aslında Türk savunma sanayisinin ivmesini, gelişimini ve yurt dışından olan ilginin de en bariz göstergelerinden bir tanesi. Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz SAHA 2026'da 75'ten fazla ülkenin delegasyonunu misafir ettik." ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisi firmaları tarafından 200'den fazla yeni ürünün tanıtımının yapılmasının fuarın en önemli başarı unsurlarından biri olduğunu vurgulayan İkinci, organizasyonun Türk sanayisinin motivasyonu yüksek ve inovatif yapısını uluslararası alanda kanıtladığını kaydetti.

“YILDIRIMHAN” kıtalararası balistik füze sistemi de ilk kez tanıtıldı

İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden SAHA EXPO 2026’da savunma, havacılık ve uzay alanındaki yeni yerli teknolojiler tanıtılıyor. 5-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenen fuara 120’den fazla ülkeden katılım sağlanırken, 1700’ü aşkın firmanın ürünlerini sergilediği belirtildi. Fuarda özellikle hava savunma sistemleri, insansız platformlar, elektronik harp çözümleri ve yeni nesil füze teknolojileri öne çıktı. Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen “YILDIRIMHAN” isimli kıtalararası balistik füze sistemi de ilk kez tanıtıldı.

Yeni nesil sistemler sergilendi

ASELSAN, elektronik harp, radar ve lazer tabanlı savunma sistemlerini sergilerken, ROKETSAN ile FNSS iş birliğiyle geliştirilen ALKA-KAPLAN sistemi de fuarda yer aldı. STM’nin kamikaze İHA projeleri, BAYKAR’ın akıllı mühimmat sistemleri ve HAVELSAN’ın yapay zekâ destekli komuta kontrol çözümleri de dikkat çeken teknolojiler arasında gösterildi. Fuarda ayrıca uluslararası iş görüşmeleri, paneller ve imza törenleri de gerçekleştiriliyor.

Bir sonraki buluşma 16-20 Mayıs 2028'de

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça da 2018'de başlayan serüvenin 5'inci organizasyonunu geride bıraktıklarını belirterek, her fuarda nitelik ve nicelik olarak daha da geliştiklerini kaydetti.

Uça, savunma sanayisinin gelişimine paralel olarak büyüyen organizasyonun bir sonraki ayağının 16-20 Mayıs 2028 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

