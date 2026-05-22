Online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü

Türkiye’de internet alışverişlerine ilgi her geçen yıl artarken 2021-2025 döneminde e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına çıktı ve toplam 10 trilyon 603 milyar liraya ulaştı.

Ticaret Bakanlığının “Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025” verilerinden derlenen bilgiye göre Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden alışverişin yaygınlaşması, artan e-ticaret platform sayısı ve sipariş edilen ürün çeşitliliğinin gelişmesi daha geniş kitleleri telefon ve bilgisayarlar üzerinden alışveriş yapmaya yönlendirdi. Bu kapsamda, 2021’de Türkiye genelinde 381 milyar liralık e-ticaret hacmi oluşurken bu tutar 2022’de 800 milyar liraya, 2023’te 1 trilyon 855 milyar liraya yükseldi. e-Ticaret hacmi 2024’te 3 trilyon lira seviyesine kadar çıkarken geçen yıl 4 trilyon 567 milyar lira ile rekorunu geliştirdi. Bu 5 yıllık süreçte e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına yükselerek 10 trilyon 603 milyar lira oldu. Söz konusu hacmin 5 trilyon 757 milyar liralık kısmı perakende e-ticaret alanında oluştu. AA

