Akıllı oyuncaklar tehlikeli mi?

Siber güvenlik uzmanları ‘akıllı oyuncaklar’a karşı temkinli olma uyarısında bulunuyor. Peki, bu tip oyuncak ve aygıtlarda neye dikkat etmeliyiz?

OYUNCAKLARIN İÇİNDEKİ BİLGİSAYAR SİSTEMİ HACKLENEBİLİYOR

Yeni nesil akıllı oyuncaklar ve iletişim aygıtları bugün çocuklu evlerde bolca bulunuyor. Ancak bu cihazlardan elde edilen veriler, şantajdan çocuk kaçırmaya kadar birçok riski beraberinde getirebiliyor. Siber güvenlik uzmanları bu oyuncaklara karşı temkinli olma uyarısında bulunuyor. Peki, bu tip oyuncak ve aygıtlarda neye dikkat etmeliyiz? Akıllı oyuncakların ve görüntülü sistemlerin hayatımıza girişi çok yeni. Bu yüzden, bunların beraberinde getirdiği tehlikeleri çoğumuz henüz bilmiyoruz. Bir oyuncakta kamera, mikrofon ve küçük bir ekran. Bunlara ek olarak o oyuncakta bluetooth ya da internet bağlantısı özelliği varsa o akıllı bir oyuncak oluyor. Bu aletleri ya da oyuncakları tehlikeli kılan, çocukların görüntü ve konuşmalarını aktarıyor oluşları.

Görüntü ve seslere hackerlar erişebilir

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu görüntü ve seslere uzaktan hackerların erişiyor olabileceğini söyledi. Bu akıllı oyuncaklarda işletim sistemi açıkları ve veri güvenliği sorunu olabiliyor. İşte bütün tehlike tam da bu noktada başlıyor. Demircan, “Yazılımsal açıklar aslında sistemlerin hacklenmesine sebep olur. Bu oyuncakların kontrolünün yapılmıyor olması ve genellikle de uzak doğu menşeili ve yazılımları kontrol altında olmayan ürünler olması” diye konuştu. Yazılımlar da güncellenmiyorsa ve güvenlik standartlarına uygun bir şekilde geliştirilmediyse bu yazılımların hacklenebilir olduğunu söyleyen Demircan, “Burada doğrudan hacklenen şey oyuncak yani oyuncağın içerisindeki basit temel bir bilgisayar sistemi” dedi. Demircan, çocukların müstehcen görüntülerinin kayıt altına alınabileceğini, işin içerisine siber zorbalık girebileceğini ve çocukların, bu şekilde de çok ciddi bir risk altında olabileceğini söylüyor.

Neye dikkat etmeliyiz?

Oyuncakların mutlaka Türkiye’de bir bayiliği olması gerektiğini söyleyen Demircan, şöyle konuştu: “Güncellemesi yapılmayan bir oyuncak olmaz. Mutlaka ama mutlaka tespit edilen güvenlik açıklarına karşı korunması gerekmekte ve güncellemelerin yapılıyor olması gerekmekte.” Uzman görüşlerine kulak veren ebeveynler de oyuncakları kontrol edip doğru kaynaklardan ve güvenilir üreticilerden almak gerektiğini savundu. (TRT Haber)